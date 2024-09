Korosztályos válogatott támadóval bővült az NB I.-ben szereplő Kecskeméti TE kerete, miután a klubvezetés mindenben megállapodott a Fehérvár FC-vel és a kiszemelt játékossal, Berki Marcellel a labdarúgó klubváltásáról.

Berki Marcell, a Kecskeméti TE új szerzeménye.

Fotó: Nyitray András

A 2004-es születésű támadó Székesfehérváron született, ott is kezdett el futballozni. Tehetségére nagyon korán felfigyeltek, 2018-ban az a Salzburg igazolta le, mely Szoboszlai Dominikra is lecsapott annak idején. A Salzburg kötelékében majdnem négy esztendőt töltött el, bemutatkozott az osztrák másodosztályban szereplő Lieferingben is, eközben az U15-ös korosztály óta folyamatosan tagja a magyar utánpótlás válogatottaknak. Az osztrák U18-as osztrák bajnokságban 30 meccsen hatszor volt eredményes, majd a Lieferingben 13 mérkőzésen egy-egy gól és gólpassz került a neve mellé. Pályára lépett az UEFA Youth League sorozatban is, ahol 6 mérkőzésen 2 gólpassz volt a mérlege. Tavaly nyáron hazatért a Fehérvárhoz, ahol tizenöt találkozón – jobbára még csereként szerepet kapva – egy gólig jutott.

Berki Marcell, akivel hosszú távú szerződést kötött a hírös városi egyesület, alig várja, hogy bemutatkozhasson lila-fehérben:

– Friss az élmény még számomra, ugyanakkor amikor meghallottam, hogy a KTE engem szeretne leigazolni, akkor nagyon boldog lettem

– jelentette ki.

– Nem sokat gondolkodtam, örültem, hogy válthatok és Kecskemétre jöhetek. Tisztában vagyok vele, hogy egy nagyon jó klubról van szó, amely a játékosok kinevelésében is komoly sikereket ért már el. Tökéletes lépés ez számomra fiatalként, ami az én munkabírásommal egy nagy lehetőség is. Szeretném megmutatni, hogy mit tudok, ezzel is segítve a klubot. Célom, hogy minél több játékperchez jussak, azt tartalommal töltsem meg, és remélem, hogy ennek köszönhetően a szurkolók is hamar meg fognak kedvelni – fejezte ki reményét.