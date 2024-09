– Nehezen alkalmazkodtunk az esős időhöz és ezáltal a csúszós pályához, az ellenféllel ellentétben, akik több lehetőségéből hármat is rövid időn belül gólra váltottak – értékelt bugaci részről Tóth Gábor. – Szerencsére a félidő vége előtt feltudtunk jönni egygólos hátrányra, így nyílt tudott maradni a meccs. A második félidőre átszerveztük a csapatot és felszívták magukat a fiúk, itt már védekezésben sokkal masszívabbak voltunk, és rengeteg blokkunk mellett volt néhány veszélyes támadásunk, kontránk is, ezeket, illetve az ellenfél egyéni hibáit kihasználva voltunk képesek idegenben is, öt gólt szerezve megfordítani a mérkőzést – jelentette ki.

Tartja a 4. helyét a Pálmonostora, amely Fülöpszálláson tudott győzni.

Vármegye III., Északi csoport: Katonatelep-Bugac 3-5, Fülöpszállás-Pálmonostora 1-3, Kerekegyháza II.-Izsák 1-4, Miklósi GYFE-Fülöpjakab 9-0, Szabadszállás-Ballószög 2-0, Városföld-Jakabszállás 3-3,Tiszaalpár-SC Hírös-Ép II. 3-3, Vasutas SK-Helvéciai SE 1-0.

Rangadót vívtak a hétvégén a Közép csoportban, miután a három meccset követően százszázalékos Kaskantyú a két találkozón hat pontot szerzett Kiskőrösi LC II.-t fogadta. A hazai Kovács Zsolt négyszer talált a vendég kapus, Csővári Gábor kapujába, a vendég Sinkó Dorián pedig kétszer késztette kapitulációra a hazai hálóőrt, Rigó Lászlót. Több gól nem is esett, így 4-2-re győzött a Kaskantyú. A helyzet azonban a valóságban ennél bonyolultabb volt, mert az első gólt a hazaiak szerezték, A Kiskőrös azonban a 14. percre átvette a vezetést, és félidőre is kőrösi vezetés mellett vonulhattak a csapatok. A már említett Kovács Zsolt aztán a 47. percben egyenlített, a 74. percben a vezetést is megszerezte a Kasinak, a 80. percben pedig bebiztosította a győzelmet. A 2. helyen álló Kunfehértó szabadnapos volt, ezt kihasználta a Bócsa. A bócsaiak 3-1-es győzelmet arattak a Kisszállás vendégeként, így a képzeletbeli dobogó harmadik fokán várhatják az 5. fordulót, amelyben szomszédvári rangadót vívnak a Soltvadkert II.-vel. Megszerezte az idei első győzelmét a Tiszasas, a Kecel II.-t verték 4-2 arányban.