Erősítette keretét a Szentmárton SE

– Igazából már a télen tettünk lépéseket a keret megerősítésének az ügyében, amikor is több meghatározó játékos is érkezett. A tavaszi szezonunkban ez már meg is mutatkozott. Persze nem álltunk meg és miután a nyáron két játékos visszavonult, a keretet még négy játékossal – Bartók Norman, Szilágyi Martin, Lecza Tibor, Palóka Csaba – erősítettük meg. De nem csak a létszámot növeltük, hanem a felkészülést is komolyan vettük. Július közepén kezdtük meg a munkát. Heti két edzéssel készültünk, rendre tíz, tizenöt fő jelent meg a tréningeken. Az edzőmérkőzéseinket sorra megnyertük, majd a korábbi bajnok Dunapataj elleni kupamérkőzés megnyerésével tettük fel a felkészülésre a koronát. Akkor már kijelenthettük, hogy a felkészülést remekül teljesítettük.

A keretet tehát megfelelő mértékben sikerült megerősíteni, és a siker mellett az is cél, hogy mindenki szerepelhessen a mérkőzéseken is. Ennek érdekében azonban nem kell engedményeket tenni, hiszen minőségi a kispad is.

– Huszonegy fős a keretünk, vannak benne fiatalabb és idősebb játékosok is. Mindenkire tudok számítani, hiszen az igazolásoknál az volt a cél, hogy erős legyen a gárda, márpedig egy erős gárdának a kispadja is erős. Természetesen igyekszem mindenkinek megfelelő játékpercet biztosítani, de ehhez az előző években is így álltam hozzá. Egy amatőr csapatnál az a legnehezebb döntés a szakvezető számára, ha valakit ki kell hagynia a keretből.

Arra a kérdésre, hogy az első négy forduló hányadik helyre várja a csapatot, nem habozott a válasszal.

– Természetesen a dobogó legfelső fokára! Ha a játékosok azt a mentalitást nyújtják a mérkőzéseken és az edzéseken is, amit az elmúlt két hónapban, akkor nem is kérdés számomra, hogy ki nyeri meg az idei a bajnokságot.

Az egyesületnél a szurkolókkal való kapcsolattartás is példás, ennek a fő felelőse a klubelnök, Kovács László. Hogy valamit e téren is jól csinálnak, arra ékes példa, hogy a két héttel ezelőtti rangadóra, Bátyára is sokan elkísérték a csapatot. Amikor pedig a Dunaegyháza ellen mérkőzés előtt komoly csapadékot jósoltak, a klubvezetés pavilonokat állított, hogy az eső ne legyen akadálya annak, hogy a szurkolók láthassák és biztathassák a csapatot. És nem csak a szervezőmunkára nem sajnálták az energiát, hanem időben a drukkerek tudomására is hozták, hogy hogyan készülnek a meccsre. Példás tehát az, ahogy Szalkszentmártonban a szurkolókkal bánnak, de az is, ahogy a szurkolók szeretik a csapatot.