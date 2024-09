Három olimpikon is részt vett a kecskeméti sportnapon

A sportnapot három olimpikon is megtisztelte jelenlétével, Holló Balázs úszó, Bánhidi Bence kézilabdázó és a kecskeméti Faragó Kamilla vízilabdázó. Velük fotózkodni is lehetett, illetve az élelmesek aláírásokat is gyűjtöttek.

A sportnapon jelen voltak a Sportoló Nemzet Program képviselői is. Rengetegen csatlakoztak ingyenes regisztrációval a Sportoló Nemzethez, az ország nagy sportközösségéhez.

A sportnap végén azok között, akik legalább egy sportágat kipróbáltak, nyereményeket osztottak ki. A sportruházati termékek, ajándékcsomagok mellett eszmei értékkel bíró ajándékok is gazdára találtak. Kisorsoltak egy, az SG Kecskemét első osztályú futsal csapata által aláírt mezt, a labdarúgó NB I-ben szereplő Kecskemét játékosai által aláírt labdát, Faragó Kamilla olimpiai válogatott mezét, valamint egy aláírt szegedi Bánhidi Bence-mezt is.