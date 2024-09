A spanyol válogatott az U21-es korosztályban is kimagasló erősséget képvisel, tele már most jó nevű játékosokkal, elég csak Pau Cubarsi nevét említeni a Barcelonából. A sort ezzel közel sem teljes, gyakorlatilag nem találni olyan nevet a keretükben, aki ne futballozna már most a legmagasabban jegyzett európai ligákban. Nem meglepő, hogy a csoportot veretlenül, hat siker mellett egyetlen döntetlennel vezetik a hispánok, akik ellen nagyon kellene a magyar bravúr. A play-off pozíciót érő második helyért még nagy csata zajlik, de vereséggel a magyar U21-es válogatott már aligha reménykedhet a folytatásban. A spanyolokat egy győzelem gyakorlatilag meg is nyugtathatja, tavaly novemberben egyébként hazai pályán 2-0-ra nyerni tudtak a magyar csapat ellen.

Lisztes Krisztián (labdával) is ott van a spanyolokat fogadó magyar csapatban

Fotó: mlsz.hu

Szélesi Zoltán együttese múlt héten Szlovákiával játszott felkészülési mérkőzést, melyet 2-1-re elveszített. A magyar keret is jó nevekből áll, hiszen a Frankfurtba igazoló Lisztes Krisztián, vagy éppen a Belgiumban játszó Vancsa Zalán is ott szerepel a névsorban.

A mérkőzést eredetileg Szegeden rendezték volna, ám a gyepszőnyeg nem volt alkalmas jelenleg egy Eb-selejtezőre, így került végül a választás Kecskemétre, ahol nyáron újították fel a pályatestet. A kecskeméti selejtező kedden 17 óra 45 perckor kezdődik. A belépők online folyamatosan kaphatóak, érdemes is előre megvenni, ugyanis a helyszínen sem nyitnak pénztárakat, csak telefonon keresztül lehet ebben az esetben jegyet venni. A KTE is külön felhívta szurkolói figyelmét a legfontosabb tudnivalókra, ugyanis a rendező ezúttal nem a klub, hanem a Magyar Labdarúgó Szövetség.