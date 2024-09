A 24 esztendős spanyol szélső támadó, Tófol Montiel mallorcai születésű, pályafutását a helyi klubban kezdte, majd a Fiorentina igazolta le még utánpótlás játékosként. A lilák Primavera csapatában 15 gólt és 7 gólpasszt jegyzett, majd háromszor a Serie A-ban, illetve kétszer az olasz kupában is pályára lépett, utóbbi sorozatban egy gól és két gólpassz volt a mérlege. A Fiorentina többször is kölcsönadta, játszott Olaszországban a Siena, Portugáliában a Setubal színeiben is, ezt követően hazájában futballozott. Legutóbb az Alzira játékosa volt, ahol nyáron járt le a szerződése.

A spanyol játékos már pályára is lépett

Fotó: Réti Attila

Az átigazolási időszak ugyan lezárult, ám a szerződés nélküli játékosok továbbra is szabadon igazolhatóak. Montiel egyelőre Kecskeméten készül, sorsáról hamarosan döntés születhet.