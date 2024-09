A két gárda a nyáron már összemérte tudását felkészülési mérkőzésen, akkor 7-2-es sikert könyvelhettek el a hírös városiak. A TFSE Budapest eddig nem tudott pontot szerezni ebben az évadban, sorrendben a a DEAC (1–4), az MVFC (4–7) és a Haladás (1–8) vereséget szenvedett a kecskemétiek aktuális ellenfele, ezzel a 11. helyen állnak. A ScoreGoal két győzelemmel és egy vereséggel a neve mellett a 4. pozíciót foglalja el az ütközet előtt a 12 csapatos bajnokságban. A ScoreGoal a Nyíregyháza (7–3) és a Nyírbátor (5–6) ellen diadalmaskodtak, az Aramis viszont legyőzte őket (4–2).

A ScoreGoal pontokért megy

Fotó: Bús Csaba

Marko Gavrilovic szerint tehetséges ellenféllel találkoznak, de mindent meg fognak tenni péntek este is a három pont megszerzéséért, mely egyértelmű céljuk.

– A TFSE egy fiatal, tehetséges csapat, remek szakemberrel az élén. Nagyon agresszív védekezés jellemzi őket, ezt megtapasztalhattuk már egy felkészülési meccs során is. Tudjuk, hogy mit várhatunk tőlük, és megvan a tervünk rá, hogyan tudjuk elhozni a három pontot Kecskemétre. Az eddig sérüléssel bajlódó játékosok is becsatlakoztak az edzésekbe, napról napra jobb a helyzetünk ebben a tekintetben. Mindent megteszünk, hogy nyerjünk pénteken a fővárosban – mondta a találkozó kapcsán Marko Gavrilovic, at SG Kecskemét Futsal sportigazgatója.

A TFSE-Budapest–SG Kecskemét Futsal találkozót pénteken 20 óra 45 perckor rendezik a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban.