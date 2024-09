A várakozásnak megfelelően nagy elánnal vetették bele magukat a rangadóba a felek, és az első ajtó-ablak helyzet hazai oldalon adódott, amit végül nem sikerült gólra váltani. A 4. percben viszont már sikerült a vezetést megszerezni. Tomic szerzett labdát a Haladás térfelén, majd szép cselek után bombázott a hálóba, 1-0. Ritmust váltott a vasi együttes, és kellemetlen pillanatokat okoztak a kecskeméti védelem számára. A 7. percben egy szögletvariáció során Dróth őrzője elaludt, a rutinos játékos pedig ezt azonnal büntette, 1-1. Megfogta az egyenlítés a kék oroszlánokat, és három perccel később már hátrányba kerültek, ismét Dróth volt a befejező, 1-2. Időkérés után ritmust váltott az ScoreGoal Kecskemét, és több ígéretes lehetőségük is volt a hazaiaknak, ám nem tudták meglőni második góljukat. A félidő előtt egy érdekes góllal növelte előnyét a Szombathely. Ritkán látni gólvonalon csorgó labdára fejjel vetődő játékost, de Rutai most ezt is bemutatta, 1-3. A szünetig az állás nem változott.

Tomic Aleksandar (labdával) szerezte a kecskemétiek gólját

Fotó: Bús Csaba

Rövid pihenő után ugyanabban a magas tempóban folytatták az együttesek, ahogyan azt az első etapban is tették. Az első percek nagyobb izgalmai után inkább a szabálytalanságok és fizikális csata volt a jellemző. A 27. percben Fekete és Pál is szépíthetett volna, a befejezések viszont nem voltak elég pontosak. Nem sokkal később Suscsákot állították meg ziccerben, de Hadházinak megkegyelmeztek a játékvezetők, csak sárga lapot kapott. Fordult a kocka, és a vendégek vették át a kezdeményezést, Krajcsi viszont nagyot mentett lábbal, életben tartva a hírös városi reményeket. A második félidő derekán már öt csapatfaultnál tartott a Haladás, a következőnél már tízméteres következett volna, így óvatosnak kellett lenniük, hogy elkerüljék a tízméteres büntetőt. Az utolsó négy percre létszámfölényes taktikára váltott a Kecskemét, majd időt is kért a szakmai stáb. Az idő gyorsan telt, a vasi háló nem rezzent, így maradt az 1-3-as eredmény.

– A Haladás megérdemelten nyert – értékelt Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója. – Jól kezdtük a meccset, a vezetést is megszereztük. Ezt követően szögletből kaptunk elkerülhető gólt. A további bekapott találatok a védelmünk gyenge teljesítményére írható. Nem lehet pontot, pontokat szerezni ezen a szinten ilyen hibákkal. Természetesen csalódott vagyok, mert 1-0-nál hittem benne, hogy olyan energiák szabadulnak fel bennünk, amelyek hozzásegítenek minket a sikerhez. A második felvonásban megmutatta nekünk a Haladás, hogyan kell menedzselni kétgólos vezetést, és ezzel lezárni a három pont sorsát. Igyekeztünk létszámfölényes taktikát is előhúzni, de várható volt, hogy ezzel sem leszünk sokkal előrébb, mert ezt nem tudtuk gyakorolni az edzéseken a rendre hiányos létszám miatt. Tanulnunk kell a mai meccsből is, és dolgozni céltudatosan tovább, hogy a felsőházba jussunk. Ez a kihívás úgy érzem idén még nehezebb lesz, mert a riválisok tudtak erősíteni, igazolni, mi pedig nem. Először ezt a célt kell kiharcolnunk, a továbbiakat majd meglátjuk, hogy ott mire leszünk képesek.