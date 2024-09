A Kecskemét zsinórban negyedik sikerét szerezte meg, ebben tevékeny részt vállalt Sallai Bence is, hiszen a helyi kötődésű játékos első gólját lőtte az idényben a ScoreGoal színeiben.

A ScoreGoal játékosa, Sallai Bence

Fotó: Scoregoal

– Természetesen az a legfontosabb, hogy sikerült megszerezni a negyedik győzelmünket zsinórban, ami miatt nagyon boldogok vagyunk, és én is, hogy góllal tudtam hozzájárulni – mondta Sallai Bence. – Meccs előtt már többen is megjegyezték a csapatból, hogy meg kell szerezzem az első gólomat idén. Számítottam rá, hogy több játékperc fog jutni, mint az előző meccseken, így én is éreztem, hogy nagy sanszom van erre. Annyira, hogy félidőben az öltözőbe menet, az ellenfél csapatát erősítő Kovács Ádámnak a fülébe is súgtam, hogy ma gólt fogok rúgni! Ez a második félidő közepén meg is történt, amely után nagyon felszabadultnak és boldognak éreztem magam, pláne hogy ez pont hazai pályán sikerült!

A kecskeméti játékos bizakodva várja a hétfőn 19 órakor kezdődő meccset is.

– Egy hosszú út vár ránk, és egy erős ellenfél. Nem lesz egyszerű a dolgunk, mert kevés csapat jön haza Berettyóból ponttal, pontokkal, viszont mi úgy készülünk, hogy minden meccset meg szeretnénk nyerni. Ezalól a hétfői sem kivétel, tehát a három pontért utazunk – tette hozzá Sallai Bence.