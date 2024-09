Ebben a párosításban a papírforma a vármegye egyes SC Hírös-Ép sikerét ígérte, ugyanakkor a kecskemétiek keretében és kezdőjében jócskán akadtak a vármegye háromban szereplő játékosok is, ám ők – mint hamarosan kiderült - felnőttek a feladathoz, azaz nem lehúzták a vármegyei egyes csapattársak tudásszintjét, hanem felvették az ő tempójukat.

Az SC HÍrös-Ép a kunszállási kupamérkőzés előtt

Fotó: Vincze Miklós

Ami az első félidőben jó darabig túl gyors volt a hazai gárda számára. Az 5. percben Nna nna ívelt keresztbe a 16-os előtt, Ágoston éles szögből lőtt, Dobos vetődve védett. Három percre rá a hazai gárda végezhetett el szabadrúgást jobbról, a kaputól 22 méterre. Ficsór tekerte a labdát jobb külsővel nem sokkal a kapu fölé. Az első negyedóra zárásaként Bessenyei egy csel után jobbról, éles szögből megcélozta a rövid felső sarkot, a lövése nyomán a labda a bal kapufán csattant. Fölényben játszott a vendégcsapat, a hazaiak a megszerzett labdákat rendre hamar elveszítették. A 22. percben Récsei ívelt be szögletből veszélyesen – szinte mindegyik vendégkorner veszélyt jelentett –, Patvaros robbant be fejelni, Dobos azonban menteni tudott. Négy percre rá újra Récsei borzolta a hazai szurkolók idegeit egy szöglettel, a labda Bessenyei fejese nyomán a keresztlécen csattant. A 34. percben először veszélyeztetett a Kunszállás. Somogyi Passzolt Ficsórhoz, ő továbbtolta a labdát Páli felé, aki középről, 15 méterről nagy lövést eresztett meg, a labda a kapu jobb odalába tartott, Arnold azonban bravúrral kiütötte. Kisvártatva Ficsór tört be balról szinte az alapvonalon a 16-oson belülre, cimbalomszögből kemény lövést eresztett meg a rövid sarokra, a vendégek kapusa ezúttal is a helyén volt. A félidő hajrájához közeledve a lendületesen robogó Patvaros ívelt középre, Bessenyei hét méterről fejelhetett kapura, de ismét a keresztlécet döngette meg. Egy percre rá egy vendégszögletet követően Dobos mentett nagyot, a labda azonban ott pattogott a hosszú sarok táján, Nna nna stukkolta rá végül, a játékszer a fejese nyomán felső lécről a gólvonal mögé pattant, 0-1. Egygólos vendégvezetőssel vonulhattak pihenőre a csapatok.