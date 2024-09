Két, az idén még nyeretlen csapat találkozott Kalocsán. A kalocsaiak egy hazai vereséggel kezdtek, majd Soltvadkerten sikerült pontot rabolniuk, az SC Hírös-Ép még csak egy meccset játszott, de azt hazai pályán elveszítette a Kunbajával szemben. Mindkét csapatnál nagy szükség volt tehát a pontokra, és főleg a hangulat javítására. A kalocsaiaknál új edző, Vaskó József ült a kispadon, a kecskemétieknél pedig annak dacára, hogy még az idény elején járunk, mindössze két fő. Mozgalmas első félidő végén a hazai csapat szerezte meg a vezetést, Polyák egy szép egyéni akció végén vette be Kormos kapuját. 1–0-ás hazai vezetéssel fordultak a csapatok. A kecskeméti csapat egyetlen pillanatra sem adta fel, és az erőfeszítéseiket a hajrában siker koronázta. Először a vendége kapusa, Kormos, miután megszerezte a labdát, azonnal indította Bessenyeit, ő egy csel után jó beadást küldött a kapu elé, Gavula pedig a kapuba fejelt, 1–1-re alakítva az állást. A lefújás előtt nem sokkal egy lepattanó Patvaroshoz került, ő harminc méterre volt ugyan a hazai kaputól, de azonnal látta, hogy a kapus kintebb áll, így a portáson átemelve, parádés gólt lőve szerezte meg az SC Hírös-Ép győztes gólját.

Az SC HÍrös-Ép a Kunbaja elleni mérkőzésen

Fotó: Vincze Miklós

Nagy Krisztián, az SC Hírös-Ép vezetőedzője: – Mi tagadás, nagyon régen nem éreztük már a győzelem ízét, főleg idegenben. Sőt, idegenben olyannyira nem, hogy a vármegyei első osztályú pályafutásunk során most sikerült először idegenben megszereznünk a három pontot, ilyen szempontból is nagy dolog a számunkra ez a siker. Egyébként is régen volt már olyan, hogy két gólt rúgtunk volna egy meccsen, de most megtettük, és a véleményem szerint megérdemelten nyertünk. Küzdöttünk, akartunk, óriási lelkesedéssel harcoltak a srácok, mindenki maximális odafigyeléssel tette a dolgát. Érzésem szerint már az első játékrészben is mi domináltunk, mégis a hazaiak szerezték meg az első gólt, de ez sem törte össze a csapatot. Összesen csak két cserénk volt, tehát a kalocsai meccsre szinte elfogytunk megint, de most ez sem lehetett akadály. Nagyon akartak a srácok, egytől-egyig dicséret illeti az egész csapatot. Nagyszerű hangulatban indulunk haza Kecskemétre.