Mihók-Juhász Barbara hosszú évek küzdelmei után került be idén nyáron a magyar válogatott keretébe, amire már 2022-ben is nagyon vágyott. Akkor csalódás volt számára, hogy nem valósult meg az álma, de az élet maximálisan kárpótolta, hiszen ezt követően várandós lett, megszületett ma már másfél éves kislánya. Ugyan a családi örömök miatt hosszabb időt hagyott ki, de a sakkolimpiai álomról nem mondott le, amit be is teljesített. A felkészülés során minden segítséget igyekezett igénybe venni, hogy minél eredményesebb legyen.

Mihók-Juhász Barbara a sakkolimpia egyetlen vármegyei versenyzője

Fotó: Kovács Péter

– Tavaly volt egy elnökségváltás a szövetségben, így a válogatott keret kicsivel később állt össze. Az A és B válogatott is viszonylag későn lett meg. Volt verseny a helyekért, de nem csak az olimpiára szólt ez, hanem az adott versenyen is eredményesnek kellett lenni. Egy-egy eseményen sok tényező befolyásolja a jó szereplést, de az olimpián a formaidőzítéshez nagyon meg kell válogatni azt, hol szerepel az ember előtte, hogy ez jól jöjjön ki. Az én szempontból ez annyira nem sikerült, mert kihagytam majdnem egy évet, miután kisbabám született. Nehezebben ment a visszarázódás, a több napos versenyekkel, több órás partikkal járó fizikai állóképességet visszaszerezni. Júliusban kezdtem el sport coach segítségét igénybe venni, Barna Tamás ajánlotta fel a csapatoknak segítségét. Fel is kerestem, s mivel ő is sakkozik amatőr szinten, tudott azonosulni a problémáinkkal. Sokat kamatoztattam a foglalkozásokból a verseny során is napi szinten kapcsolatban vagyunk, támogató közeget adott, amire nagy szükségem volt, hálás is vagyok érte – mondta Mihók-Juhász Barbara.

Mihók-Juhász Barbara első sakkolimpiáján szerepel, aminek különös plusz töltetet ad az is, hogy hazai rendezésű a verseny. Nem titkolja, az első forduló előtt nagyon izgult, folyamatosan azon volt, hogy az ezzel járó nyomást valahogy ledobja magáról.

– Az első fordulóig hihetetlen volt, hogy olimpián veszek részt. Amikor leültem a mozambiki ellenfelemmel szemben, rettenetesen izgultam, hiába készültem taktikai, illetve mentális téren maximálisan az eseményre. Tudtam, hogy ez most nagyon nagy dolog, de igyekeztem ettől elvonatkoztatni, úgy tekinteni rá, mintha otthon kellene megoldanom egy feladatot. Félre akartam tenni a nyomást, főleg azért, mert az első forduló mindig nagyon kritikus tud lenni, az eredmény az egész verseny hangulatát képes befolyásolni. Amikor éreztem azt, hogy ezt le tudtam dobni magamról, el is kezdtem egyre jobban játszani – mondta Mihók-Juhász Barbara.