A 29 éves, 204 centiméter magas, a 1-es, 2-es és 3-as pozícióban is bevethető Petar Rakicevic 2014-ben mutatkozott be a szerb Metalac gárdájában, amellyel az ABA Liga küzdelmeiben is pályára lépett. 2015-ben aranyérmet szerzett az U20-as Európa-bajnokságon Szerbiával, ezt követően kapott nagy lehetőséget, ugyanis a 2016/17-es szezont a Crvena Zvezda (Red Star) csapatával kezdte meg. Utána a Dynamic Vip Pay és az FMP Meridian együtteseiben kosárlabdázott hazája élvonalában. A 2019/20-as bajnoki idényt a szlovén Krka Novo Mesto csapatában kezdte, majd a litván első osztályú Alytus Wolves együttesében fejezte be. Onnan visszatért Szerbiába, a Vojvodinában pattogtatott két évet, majd a 2022-23-as évben a ZTE-vel 4. helyet szerzett a magyar A-ligában, és a zalaiak egyik húzóembere volt. Az előző évben a Vojvodinával az ABA-2-ben és a szerb élvonalban szerepelt. Mindkét versenysorozatban 11 pont felett átlagolt. A játékos most visszatért Magyarországra.

Petar Rakicevic a Kecskemét edzőmeccsén

Fotó: KTE Kosárlabda Klub

Rakicevic szerint erős lesz az idei bajnokság

– A magyar bajnokság erős lesz idén is, sok jó csapattal kell felvennünk a versenyt. Én úgy látom, hogy megvan minden a csapatban, hogy jó idényt fussunk. A sok munka, amit beleteszünk, meg kell majd hogy térüljön. Magam részéről mindent megteszek, hogy minél jobban szerepeljünk. A legjobb tudásomat akarom adni, és kivenni a részem alaposan a csapat eredményeiből, sok örömet szeretnék okozni szurkolóinknak – mondta a játékos.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét hétvégén nemzetközi négyes tornán vesz részt Sopronban. Szombaton 17 órakor a Domzale lesz az ellenfél, eredménytől függően aztán vasárnap a Nyitra vagy a Sopron ellen jön helyosztó.