Egyik gárda sincs top formában, hiszen a Veszprém legutóbbi három meccsét vesztette el, míg a kecskemétiek az előző két fordulóban maradtak pontok nélkül. Ennek ellenére a gárdák továbbra is a rájátszást érő helyeken állnak, viszont ha biztosítani akarják pozícióikat, sürgősen el kell kezdeni az újabb egységeket begyűjteni. A nagyon szoros élbolyban a Veszprém és a Kecskemét ugyanúgy áll, egyaránt négy győzelme és három veresége van a két csapatnak, a ScoreGoal riválisa csupán jobb gólkülönbségével harmadik. A tét mellett viszont komoly presztízs is jellemzi ezt a párosítást.

Presztízs derbi előtt a kék oroszlánok

Fotó: Bús Csaba

Pénteken egy parázs csata várható a Messzi István Sportcsarnokban, amely egyben közönségszórakoztatónak is ígérkezik, hiszen a két együttes múltjában sokszor az érzelmek és az indulatok is helyet kaptak egy-egy összecsapás során. Nem kell messzire menni a múltban a legutolsóért, hiszen az előző idényben a felsőház záró fordulójában egy utolsó pillanatokban születő góllal verte meg 3–2-re a Veszprémet a Kecskemét, és azzal a sikerrel jutott be végül a Haladás elleni fináléba, ahol ezüstérmes lett a klub történetének legjobb évében. A tavalyi négy összecsapásból az alapszakaszban kettőt nyert meg a Veszprém, a felsőházban viszont mindkét alkalommal a hírös városiak bizonyultak jobbnak.

Marko Gavrilovic és a kecskeméti játékosok is tisztában vannak vele, hogy nagyon fontos csata következik mindkét együttes számára, amivel megerősíthetik helyüket. A hazaiak helyzetét nem könnyíti meg, hogy betegségek miatt nincs mindenki hibátlan állapotban a fordulót megelőzően.

Betegségek is nehezítik a ScoreGoal helyzetét a presztízs derbi előtt

– Fontos összecsapás lesz a pénteki mindkét fél számára. Ellenfelünk az utóbbi meccseken nem járt szerencsével, de úgy gondolom, hogy a lehetőségeik megvoltak, így csalókák ezek az eredmények – mondta a mérkőzés előtt Marko Gavrilovic, az SG Kecskemét Futsal Club sportigazgatója. – Egy pillanatig sem vehetjük őket félvállról. Mi sem tudtunk nyerni a legutolsó két körben, és most a Veszprém elleni összecsapás is derbinek ígérkezik. Ha szeretnénk a rájátszásba jutni, el kell kezdenünk pontokat szerezni a riválisok ellen is. Bízom benne, hogy a betegségekkel küzdő játékosaink bevethetőek lesznek pénteken, mert mindenki legjobb tudására szükség lesz. Szurkolóink kitartó támogatásáért hálásak vagyunk. Remélem, hogy ezúttal is ott lesznek mellettünk.