Nikitscher Tamás 5-0-os állásnál, a 82. percben mutatkozhatott be, Nagy Ádámot váltotta a találkozón, több jó megoldása és megmozdulása is volt, de érdemben már nem tudott hozzátenni a magyar csapat játékához, melynek sorsa ekkorra megpecsételődött. A kecskeméti középpályásban is kettős érzelmek kavarogtak a találkozó után, hiszen gyerekkori álma nem a legszebb formában teljesült be.

Nikitscher Tamás a németek gyűrűjében

Fotó: Federico Gambarini/dpa

– Felemás érzések kavarognak bennem, mert gyermekkorom óta erről a pillanatról álmodtam, de egy ilyen vereség után nem lehet mit mondani, csak bocsánatot kérni a szurkolóinktól. Ez kritikán aluli volt – jelentette ki Nikitscher. – Mindenki tudja, hogy aki felveszi a címeres mezt, annak kötelessége meghalni a pályán, ezért kedden, otthon mindent meg kell tennünk azért, hogy a bosnyákok elleni találkozó után emelt fővel hagyhassuk el a pályát – tette hozzá.

A magyar válogatott kedden 20 óra 45 perctől fogadja Bosznia-Hercegovinát a Nemzetek Ligája második fordulójában.

A Kecskeméti TE mindenesetre joggal lehet büszke, hiszen 2023 júniusa óta Nikitscher a negyedik futballista, aki a klubot képviselve került be a magyar válogatott keretébe, egyben a harmadik, aki be is mutatkozhatott a vizsgált időszakban. Nikitscher Tököli Attilát, Horváth Krisztofert és Szuhodovszki Somát követve a KTE történetének negyedik magyar válogatott játékosa.