– Hétfőn tudtam meg az edzésen, hogy helyet kapok a kezdőben, szavakba sem tudom foglalni, hogy mit éreztem – mondta Nikitscher annak kapcsán, hogy mikor tudta meg, hogy kezdeni fog. – Én nem vagyok egy izgulós típus, amikor Düsseldorfban bemutatkozhattam, akkor is 50 ezer néző volt. Szerencsére én mindent ki tudok zárni, de magyar közönség előtt felemelő érzés volt pályára lépni. Ez csak húzza előre az embert, szeretné kiszolgálni őket, hiszen mégis a nemzetedért játszol. Szerintem minden magyar labdarúgó álma, hogy egyszer így énekelhesse a himnuszt. Felejthetetlen pillanat volt – mondta a KTE játékosa.

Nikitscher Tamás

Fotó: Illyés Tibor

A játékos elmondta, Marco Rossi stabilitást várt tőle elsősorban, amit érzése szerint sikerült is megadni a csapatnak. Ennél is fontosabb számára az, hogy a kapitány és a társak is pozitív visszajelzéseket adtak neki.

– Azt kérte tőlem a kapitány, ami mérkőzésen is látszott szerintem, hogy próbáljak meg szerelni, passzoljam be magamat szépen, és ahogy halad előre a meccs, úgy próbáljak egyre több mindent csinálni. Igyekeztem a stabilitást megadni a csapatnak, ami elvárható, illetve nem elbújni a passzok elől. Mindig lehet persze jobban játszani, de így elsőre kezdőként próbáltam úgy teljesíteni, hogy stabil legyek és elégedettek legyenek velem. Én sosem vagyok elégedett magammal, tudni kell, hogy mindig önmagam legnagyobb kritikusa vagyok. Megfelelő mértékig persze büszke voltam, szerencsére azt mondhatom, hogy csak pozitív visszajelzéseket kaptam, ami fontosabb, hiszen mégis kívülről jön a szövetségi kapitánytól, a stábtagoktól és a társaktól. Nagyon más mentálisan tíz perc után kezdőként játszani, azt is tudom, hogy még sokkal több is lehet bennem, de ezt is szépen, fokozatosan kell felépíteni. Bízom benne, hogy erre a jövőben is lehetőséget kapok – mondta Nikitscher.

A két mérkőzés eltérő volt, a németek ellen ugyan csalódást okoztak, de a bosnyákok ellen megmutatták, hogy van tartása a válogatottnak.

– A németek elleni vereség az eredmény tükrében alapból is fájó, hiszen rengeteg szurkoló elkísért minket. A futball egy olyan dolog, hogy minden jó és rossz dolog megmarad az emberben. Csalódást okoztunk, de a bosnyákok ellen látszott az a küzdőszellem, ami ezt a csapatot leginkább jellemzi. Rengeteg helyzetünk volt, de a bosnyák kapus is erőn felül védett sajnos. A futball ilyen, nem mindig jön össze minden, de azon kell dolgoznunk, hogy ezek a helyzetek legközelebb bemenjenek, és akkor a drukkerek is maximálisan boldogan és elégedetten mehetnek majd haza.