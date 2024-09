Vármegye III., Északi csoport: Pálmonostora–Jakabszállás 2–2, Fülöpszállás–Tiszaalpár 5–0, Kerekegyháza II.–Katonatelep 0–1, Miklósi GYFE–SC Hírös-Ép II. 2–1, Szabadszállás–Helvécia 1–1, Fülöpjakab–Ballószög 8–2, Bugac–Vasutas SK 0–1, Városföld–Izsáki SSE 4–4.

A Nyugati csoportban három olyan csapat van, amelyik mind a két eddigi meccsét megnyerte. Az Uszód áll az élen, két forduló után egészen elképesztő, 21–3-as gólkülönbséggel. Ezúttal a Kecel Senior vendégeként győztek, 16–0 arányban. A vendégeknél Deli Dávid négyszer talált be a hazaiak kapujába. Ehhez képest Kiss Balázs, Borsos Tamás, Kiss János és Romsics Péter duplája már-már a bagatell kategóriájába esett ezúttal. A Szalkszentmárton a Császártöltést győzte le meggyőző magabiztossággal, 12–0 arányban. A Szentmárton csapatából Bartók Normann négyszer is betalált, Domak Patrik mesterhármast szerzett. A harmadik helyen jelenleg a Bátya áll, amely a Dunaegyháza vendégeként aratott biztos győzelmet. Tulajdonképpen százszázalékos a Harta II. is, ők viszont azonban csak ezen a hétvégén játszották az első mérkőzésüket. Szép sikerrel vették az akadályt, 7–2 arányban győzték le a Fajszot. Marte Gyula négy gólt szerzett. A Dunavecsének a Szakmár vendégeként sikerült meglepetést okoznia. Dobler Bence a hazai csapatnak szerezte meg a vezetést a 4. percben, két percre rá Reith János egyenlített. A második játékrész első felében aztán a vendég Tóth Attila kétszer is betalált, hazai részről azonban csak egy válasz érkezett – Salacz Attila talált be –, így a Dunavecse 3–2 arányban győzött.