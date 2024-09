A második fordulóban rajtolt tehát a csapat, és mindjárt egy hazai vereséggel. Ami semmiképpen nem katasztrófaszámba menő, hiszen a tavalyi majdnem bajnok Kunbajától kapott ki az SC Hírös-Ép, 2-0 arányban, ráadásul úgy, hogy tulajdonképpen végig partiban volt az ellenfelével.

– A Kunbaja ellen senki nem mehet biztosra – tekintett vissza az ellenfélre Nagy Krisztián. - Tudtuk, hogy kiváló játékerőt képvisel, tudtuk, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, a meccs előtt is azt mondtuk, hogy bravúrszámban menne, ha sikerülne őket legyőznünk. Sajnos volt három hiányzónk, tehát nem is tudtunk a legjobb felállással kiállni. A bravúr nem jött össze, de a hangulat nem rossz a csapat háza táján így sem, hogy veresége szenvedtünk. Hiszen az első félidőben ugyan a labdabirtoklás tekintetében némileg fölényben voltak a vendégek, de azért minden téren fölvettük felük a versenyt. Fizikálisan rendben voltunk, a tempót is tudtuk tartani, sajnos nem kerültünk elégszer helyzetbe. Patvaros pedig betalált ugyan, ám az ő gólját nem adták meg. Tehát azért nem ad okot aggodalomra a rajtnál elszenvedett hazai vereség, mert aki látta azt a meccset, az tudja, hogy egy kis szerencsével alakulhatott volna máshogy is az a találkozó. De összességében megérdemelten nyert a Kunbaja. De nem szomorkodunk, mert a Kunbaja elleni meccsen tanúsított játékkal és hozzáállással nagyon sok csapat életét meg fogjuk tudni keseríteni. Így ki lehet kapni, ahogy mi szombaton tettük.

Ami a csapat elé kitűzött célokat illeti, mértékletes a cél, annak érdekében, hogy tartható legyen.

– Az a célunk, hogy egy jó középcsapattá váljunk. A nyáron voltak távozóink, azt nagyon sajnálom, hogy Farkas András elment Kiskunfélegyházára, ő ugyanis kulcsember volt a védelemben, őt nagyon nehéz pótolni, de igyekszünk majd ezt is megoldani. Ám érkezett öt olyan játékos, aki minőséget hozott a csapatba, és az idén már van esély arra is, hogy a padon is minőségi játékos üljön, vagyis egy-egy helyzetben érdemben lehet majd belenyúlni a kispadról a meccsbe. A véleményem az, hogy lehetünk egy jó középcsapat, és a célkitűzésünk az, hogy a legjobb tízben egyértelműen szeretnék benne lennie a végén – jelentette ki Nagy Krisztián.