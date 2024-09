Labdarúgás 1 órája

A kapusa góljával mentett pontot a Kecel ellen a Kécske II.

Két, az első két mérkőzését nyerő csapat találkozott a Tiszakécskei LC II.-Kecel mérkőzésen. A Kecel kétszer is megszerezte a vezetést, még a 90. percben is vezetett 2-1 arányban, a TLC II. kapusának, Szmola Bálintnak a góljával a 91. percben másodszor is egyenlíteni tudott.

Fotó: Shutterstock Tiszakécskei LC II.-Kecel FC 2-2 (1-1) Tiszakécske, vezette: Kovács Bence (Ferenczi Dávid, Visnyei Barnabás) Tiszakécskei LC II.: Szmola – István, Oláh, Szabó D. (Pásztor 72.), Oberna, Káli, Németh, Burdika (Tóth M. 46.), Lehoczky (Szabó G. 78.), Szabó L., Boldizsár (Tóth K. 71.) Kecel FC: Molnár – Nagy G., Bányai, Sajdik, Bajnok (Várszegi 88.), Killer, Fenyvesi K. (Döbrentei 81.), Fenyvesi B., Pocsai, Torma, Kóbor. Kiállítva: Szabó L. a 65. percben. Gól: Káli a 16., Szmola a 91. illetve Bajnok a 12., Kóbor a 72. percben. Sárga lap: Lehoczky 76., Pásztor 82. illetve Sajdik 18., Pocsai 61., Killer 91., Döbrentei 93. perc.

