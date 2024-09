A második játékrészben sem csitult az eső, de ez egyáltalán nem zavarta egyik csapat játékosait sem. Úgy játszottak, mint ha nem is lett volna. A kiskunfélegyháziak úgy jöttek ki a pályára, hogy szeretnének gólt lőni. Ez az 59. percben jött el. Kurgyis Kevin a félpálya közepén kapott labdát, csinált egy fél fordulatot, felnézett, és látta, hogy Glisic kicsit kinn áll a kapujából, és 28 méterről lőtt. A labda a felső kapufát érintve pattant az alapvonalon túlra 1–1. Továbbra is támadásban maradt a Kiskunfélegyháza, a lehetőségeik is meg voltak, főleg a hosszabbításban. A 91. percben a csereként beállt Erős Gergő kiváló labdát kapott a kunbajai térfél közepén. Kihasználta gyorsaságát, közelről lőtt is, de Glisic szögletre tudta ütni a labdát. A sarokpontról berúgott labdát Oldal a kapu mellé fejelte. Meg volt tehát a lehetőség a győztes gól megszerzésére a Kiskunfélegyházának, de ezzel nem tudtak élni. Az eredmény végül is igazságos.