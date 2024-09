Jól indult a KTE számára a mérkőzés, hiszen már az első percekben helyzetek adódtak előttünk. A 3. minutumban Belényesi kanalazta mellé Lukács szögletét, majd nem sokkal ezután egy kifejelt labdát Bocskay tűzött rá, kevéssel a jobb felső mellé. A 13. percben már a harmadik nagy lehetőség adódott a hazai kapu előtt, Lukács újabb szögletét Vágó fejelte kapura, de Gundel-Takács nagyot védett. A kihagyott helyzetek után a ZTE is igyekezett aktívabb lenni támadásban, a 18. percben Zekének kellett egy jó lövésbe belevetődnie. A 22. percben aztán gyakorlatilag első lehetőségét gólra váltotta a hazai csapat, egy kicsiben elvégzett szöglet után Dénes lőtte középre a labdát, s bár Evangelou közeli löketét még bravúrral védte Varga, a tömegből Sajbán már bepofozta (1-0). Alig két perccel később Fucak került nagy helyzetbe egy védelmi hiba után, a hazai támadó azonban nem talált kaput. Meddő fölényt alakított ki Szabó István együttese ezt követően, és a 34. percben egy egyéni villanás után jött is az egyenlítés. Katona Levente húzott bátran befelé balról, majd laposan a hosszú alsót célozta, ami bár kijött a kapusról, Lukács ismételni tudott (1-1).

A KTE vereséget szenvedett

Forrás: Nyitray András

A második félidő meglehetősen eseménytelenül kezdődött, kicsit talán tartottak attól a csapatok, nehogy hátrányba kerüljenek. A ZTE inkább az átmenetekre rendezkedett be, ebből próbáltak a hazaiak gyorsan kontrázni. A félidő elején Lukács pörgetett mellé egy beadást, majd a másik oldalon Mim lövésébe kellett belevetődni. Sokáig ezt követően nem volt dolga a kapusoknak, így tényleg a semmiből jött gyakorlatilag a ZTE második gólja. Bakti lőtt középre balról egy szabadrúgást, amire az ötösön Csóka érkezett jó ütemben, majd a hálóba kotorta a játékszert (2-1). Rögtön jöhetett volna erre a válasz, de a szerencsével is hadilábon állt a KTE, Katona Bálint kitűnő átlövése a jobb kapufáról kifelé pattant. A ZTE teljesen visszaállt, s mivel nagy területek nyíltak a védelem mögött, több kontrát is vezetett. Dénes több alkalommal is ellépett, illetve a csereként beálló Németh is aktív volt, Varga azonban két bravúrt is bemutatva, életben tartotta az egyenlítési reményeket. A 90. percben a csereként beálló Vattay előbb egy veszélyes beadással jelentkezett, amit viszont lábbal rúgott ki a kapus Pálinkás elől, majd nem sokkal ezután a fejesét is fogta Gundel-Takács, így maradt a 2-1.