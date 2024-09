A szakvezetés részéről azt is megerősítették, hogy Novothny Soma leigazolása tervben volt, szóban meg is állapodtak a felek, de a játékos lengyel klubja végül mégis visszalépett a transzfertől az átigazolási időszak utolsó napján, hiába akart jönni a játékos is. Szánthó Regő megszerzéséért is tettek lépéseket, ugyanakkor itt nem sikerült megegyezésre jutni klubjával. Más nevekre is rákérdeztek a drukkerek, ezek azonban pletykák voltak, komoly érdeklődés nem történt a klub részéről.

Helmich Pál távozásáról is érkezett kérdés, melynek kapcsán a játékosok és a vezetők is határozottan erősítették meg, hogy esetében nem volt már visszaút azok után, hogy távozni akart. A klub komolyan számolt vele, lett volna benne még fejlődési potenciál, de más irányt választott, így ezt a döntést kellett meghozni a csapategység fenntartása érdekében.

A nyár elején távozó kölcsönjátékosok kapcsán Tóth Ákos elmondta, Nagy Olivér és Szendrei Ákos megtartását nem tervezték, Iyinbor Patrickot pedig végül megvette a Vasas, amivel szintén nem kívántak versenyezni. Horváth Krisztofer esetében nem volt esélyük a játékos megtartására. Elhangzott még emellett, hogy Artner Dáviddal ugyancsak elváltak a klub útjai. A sportigazgató ugyanakkor hozzátette, Katona Bálint mindenáron vissza akart térni Kecskemétre, amiért minden követ érdemes volt megmozgatni ebben a helyzetben.

Minden konkrét szám a költségvetésről és a transzferekről

Sokszor merült fel témaként az utóbbi időszakban, illetve az ankéton is, hogy a klub milyen költségvetéssel dolgozik, illetve az átigazolások kapcsán milyen mérlege van, erre dr. Filus Andor adott választ konkrét számokkal.

– A 2022/23-as idényben a klub működési kerete az utánpótlással együtt, a nagy beruházásokat nem tekintve, 1.74 milliárd forint volt, ekkor 76 millió forintot költöttünk a játékosok igazolására, többek közt Nikitscher Tamás megszerzésére, és volt 7 kölcsönjátékosunk, ekkor bevétel játékoseladásból nem származott. A következő évben nőtt a költségvetés, ez köszönhető a kiugró szereplésnek, illetve a nemzetközi szerepléssel járó összeggel, így lett kicsivel több, mint 2.4 milliárd a büdzsénk. Négy kölcsönjátékossal vágtunk neki az évnek, játékoseladásból 371 millió forint származott (Pejovic, Hadaró, Kiss, Szuhodovszki, Szalai), kiadási oldalon 372 millió forint volt a mérleg (Varga, Zeke, Lukács, Katona Levente, Helmich, Pálinkás). A 2024/2025-ös évben 2.3 milliárd megközelítőleg a büdzsé, kiadási oldalon 135 millió forint szerepel, a bevételek terén 230 millió a transzferek után, ebből Helmich Pál eladása nem volt tervezve előzetesen, illetve Novothny Soma leigazolása meghiúsult végül. Egy kölcsönjátékos maradt ugyanakkor csak, Katona Bálint, a többi játékos már a klub kötelékébe tartozik. Ez pozitívum, hiszen a stabilitást megteremtettük ezzel. A számok alapján is kitűnik, hogy minimális, nagyjából 18 milliós pluszban vagyunk, ami még mindig a költségvetés kis hányada, de ebből is látszik, hogy nem csak eladunk, hanem veszünk is játékosokat.

A bérek 63 százalékkal nőttek az első NB I-es évhez képest, hiszen a játékosokkal új szerződéseket kellett kötni.

Sokakat csábítottak, sok esetben alacsony kivásárlási árak mellett, így lépnünk kellett, a csapat magja azóta is stabilan egyben van. A magunk keretei közt igyekszünk tartani a lépést, ettől függetlenül ahogy az NB II-ben, az NB I-ben sincsenek kiugró fizetéseink, ide eddig sem ezért igazoltak a játékosok – mondta dr. Filus Andor.