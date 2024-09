A 195 centis, 27 esztendős belsővédő pályafutását az FK Hoverlában kezdte, majd 2015-ben igazolt először Magyarországra. A Balmazújváros játékosa lett, de akkor még csak egy mérkőzés jutott neki az NB II.-ben. Azt követően hazatért a Hoverlába, majd a Mariupol játékosa lett, az ukrán élvonalban tizenhétszer lépett pályára. 2017 februárjában vette az irányt ismét a magyar NB II. felé, a Kisvárda labdarúgója lett. A szezon végén bronzérmes csapatban négy mérkőzés jutott neki, de a 2017/2018-as szezonban második helyen feljutó együttesben már 27 meccsen volt kezdő, ezeken két gólt jegyzett.

Rjaskó Mihály újra a Kecskeméti TE csapatát erősíti.

Fotó: Nyitrai András

Az NB I.-es bemutatkozása végül elmaradt, ennek oka egy súlyos térdsérülés volt, így a 2018/2019-es idényben csak néhány mérkőzés jutott neki a kisvárdai tartalékoknál. 2020 telén igazolt Dorogra, hogy újra felépítse magát, majd másfél évet követően került Kecskemétre.

Lila-fehérben megannyi szép siker részese volt két év alatt, az NB II.-es ezüstérmes gárdában 29 bajnokin lépett pályára, majd az NB I.-ben is érmet szerző csapatban 19 találkozón játszhatott. A Kecskeméti TE-ben összesen 54 tétmeccsen lépett pályára.

Tavaly nyáron Nyíregyházára igazolt, ahol ismét nagy sikernek volt részese, hiszen a másodosztályt megnyerve jutott fel csapatával az NB I.-be. Az ukrán-magyar védő most visszatér Kecskemétre.

– Nagyon örülök, hogy itt lehetek, amikor az egyesület megkeresett, egy percig nem gondolkodtam, hogy igent mondjak-e. Sokat jelent számomra a klub, mindenkit jól ismerek már itt, örömmel fogadtak. Azt is tudom, hogy mit vár el a stáb, bízom benne, hogy újra szép sikereket érhetünk el együtt. Mindent meg fogok tenni ennek érdekben. Az öltözőbe lépve természetesen azonnal megrohantak a régi emlékek, hiszen két nagyon szép évet töltöttem el itt az NB I.-be feljutás majd az ezüstéremmel záruló újonc NB I.-es év időszakában. Szeretnék stabilan játszani az NB I.-ben, és segíteni a csapatot, hogy minél jobban szerepeljünk. Várom már a találkozást a szurkolókkal is, mert rengeteg szeretetet kaptunk tőlük mindig, szeretném ezt is újra átélni – mondta Rjaskó Mihály.