Nagy KTE rohammal indult a meccs, az első percben már Katona Bálint lövését blokkolták, majd nem sokkal ezután Tóth ejtett ki egy beadást, amit aztán valahogy vetődve menteni tudott Katona Levente elől. Az 5. percben Bocskay vállalkozott ballal átlövésre, ami a jobb felső felett szállt el. A 17. percben megint Bocskay próbálkozott, ezúttal egy szabadrúgást tűzött rá távolról, mely a jobb felső mellett ment el. Egy perccel később lőtt kapura először a Nyíregyháza, éles szögből Babic tűzte rá, Varga viszont a helyén volt. A 22. percben újabb hazai szabadrúgást jegyezhettünk fel, Nagy a rövidet próbálta bevenni, de nem talált kaput. A 27. percben aztán váratlanul megszerezte a vezetést a vendégcsapat, egy szöglet után jó 30 méterre került a labda a kecskeméti kaputól, de Kovácsrétit ez nem zavarta, egy átvétel után kipókhálózta a bal felsőt (0-1). Nagy lehetőség adódott ezután itt is, ott is, előbb Babic csúsztatott, de Varga védett, majd a másik oldalon Lukács fordult le védőjéről, éles szögből viszont ziccerben a kapusba lőtt. Szünet előtt meg is duplázta előnyét az újonc, a 43. percben egy gyorsan elvégzett szabadrúgással Nagy Barnabást indították el a bal oldalon, beadására Navratil érkezett középen (0-2).

A KTE pont nélkül maradt

Fotó: Réti Attila / KTE

Szünetben Szabó István kettőt is cserélt, érkezett Szabó Alex és Tófol Montiel. A második félidő hazai lövésekkel indult, Zeke és Montiel is távolról próbálkozott, előbbit Tóth fogta, utóbbi egy védőn megpattanva ment fölé. Masszív hazai labdabirtoklási fölény jellemezte a félidőt, a vendégek kontrákra rendezkedtek be. A nyíregyházi védelem stabilan állt a lábán, több lövést is blokkoltak, amikor ez nem jött össze, akkor a lövés nem talált kaput, jellemzően távolról. Nikitscher lövése még veszélytelen volt, de aztán a 69. percben Katona Bálint már komoly munka elé állította Tóthot, akinek fölé kellett ütnie átlövését. A hajrában is adódtak még kecskeméti sanszok, de ezen a napon egyszerűen semmi sem akart összejönni: a 78. percben Nagy lövése ment el kevéssel a jobb felső mellett, majd Katona Bálint ígéretes lövése is levágódott a védőről. A hajrában Pálinkás előtt adódott még egy helyzet, de ebből sem született gól. A Nyíregyháza szervezetten kivédekezte a második félidőt, így elvitte a pontokat.