Nagy elánnal vetette bele magát a mérkőzésbe a hazai gárda, Cipf alig öt perc alatt kétszer is próbálkozott. A két kísérlete közül az első volt ebből igazán veszélyes, amikor egy jobbról érkező beadást szabadon fejelt a jobb felső sarok mellé. Ezt követően ballal próbálkozott, de nem talált kaput, illetve Varga is rajta volt a labdán. Fokozatosan vették át az irányítást a pályán a kecskeméti játékosok, a 19. percben jött az első vendég helyzet, Bocskay kitűnően indította Katona Bálintot, aki ballal lőtt, de Oroszi hárítani tudott. Ezután két vendégszöglet következett, a második kornert követően Katona Leventét rúgták meg a tizenhatoson belül, amiért büntetőt adott a játékvezető. A labda mögé Lukács állt, és a bal alsó sarokba lőtt, 0–1. Két kozármislenyi lövés halt el ezután a kecskeméti blokkban, majd a 28. percben Vágó próbálkozott 18 méterről, egy lecsorgó labdát lőtt kapásból centiméterekkel a jobb alsó sarok mellé. A 29. percben megszületett a második kecskeméti gól: Bocskay indította el a bal oldalon Kotulát, aki lefutotta a védőjét, lapos beadását Lukácsnak már csak az üres kapuba kellett bepasszolnia, 0–2. A 32. percben az a Vágó Levente csúsztatta a léc alá Nagy Krisztián jobbról érkező szabadrúgását követően a labdát, aki a mérkőzés napján nem csak a saját, 32. születésnapát ünnepelte, hanem kisfia, Alex születését is.

A KTE játékosa, Vágó Levente ünnepli a társaival a gólját

Fotó: Nyitrai András

A második félidőben sem változott a játék képe, rögtön az elején Katona Bálint lövése pattant egy védőről nem sokkal mellé. Az 57. percben viszont már nem tudták útját állnia hazaiak: Vágó indította el Lukácsot a jobb oldalon, akinek beadását a Kecskemétre nemrégi visszatért támadó a hálóba lőtte, 0–4. A folytatásban érezhetően lemondott a továbbjutásról a hazai gárda, és noha Kirchnernek volt ígéretes lövése, az ex-kécskei játékos nem talált kaput. A másik oldalon Katona nagyon élt, újabb jó távoli lövést engedett el, amit Oroszi piszkált fölé a 71. percben. A mérkőzés ezen szakaszában már mindkét oldalon rengeteget cseréltek az edzők, kecskeméti színekben Montiel után Berki is bemutatkozhatott tétmeccsen. Az utolsó tíz percbe Major átlövése vezette be a csapatokat, a labda Varga kapuja felett szállt el. A hazaiak szerettek volna a végén legalább szépíteni, Barkóczi ehhez közel is járt, de szép cselek után centiméterekkel a bal alsó sarok mellé lőtt. A másik oldalon aztán Pálinkás fejelt volna gólt, de Oroszi hárított, így maradt a 0–4.