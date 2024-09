Az első helyzet a 3. percben alakult ki, Lukács húzott el a jobb szélen, majd Zsótér lőhetett, de blokkoltak a vendég védők. Negyedóra telt el a meccsből, amikor Zsótér kapott egy kiváló hosszú indítást, éles szögből még középre tudta tenni a labdát, viszont Piscitelli a helyén volt. Egy perccel később Lukács lőtt távolról fölé. Az első vendég próbálkozás az ivószünet után Ljujic nevéhez fűződött, majd rögtön a túloldalon egy szögletet követően Zsótér beadása volt veszélyes, de a kapus ki tudta ütni a labdát. A következő szöglet viszont már KTE gólt eredményezett, az újabb kiváló beadást Katona Levente fejelte a kapuba, 1–0. Nem sokáig vezetett a házigazda, a 35. percben Mucsányi kapta üresen a labdát a tizenhatoson belül, majd ballal a jobb alsóba lőtt, 1–1. Három perccel később Májer pattogós lövését védte az Újpest olasz hálóőre. Az első játékrész végén Bese fejelt oldalhálót. Döntetlennel fordultak a felek a folytatásra.

A KTE pont nélkül maradt

Fotó: Bús Csaba

A második félidő elején Nunes is fejjel próbálkozott, Varga bravúrral hárított. A Kecskemét kapusa a 53. minutumban is nagyot védett, ezúttal Mucsányi próbálkozását hatástalanította. Bő félóra volt hátra a találkozóból, amikor a Kecskemétnél a visszatérő Katona Bálint, míg az Újpestnél az ex-kecskeméti Horváth érkezett csereként. A 63. percben kreatív támadást fejezett be Vágó lövésével a KTE, majd egy perccel később Pálinkás ennél is nagyobb helyzetben, a kaputól pár méterre fejelt mellé. A kihagyott helyzet megbosszulta magát, az ellentámadásból Brodic talált be, 1–2. A folytatásban is támadott a Kecskemét, a játék az Újpest térfelén zajlott, ám egy újabb kontrát ismét góllal fejezett be a vendégsereg, Brodic önzetlen passzát Ljujic értékesítette, 1–3. A végjátékban Katona Bálint szabadrúgását jegyezhettük még fel, de az Újpest megtartotta kétgólos vezetését és megszerezte a három pontot.

A bajnokság a válogatott szünet miatt szeptember 21-én folytatódik, a kecskemétiek majd a Zalaegerszeg otthonában lépnek pályára, előtte szeptember 15-én a kupában a Kozármisleny lesz az ellenfél.