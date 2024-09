A Kozármisleny kifejezetten jól szerepel a másodosztályban, hiszen az előző idényben újoncként az 5. helyen végzett a baranyai gárda. Az sem törte meg az NB II-es szinten egyáltalán nem kiemelkedő háttérrel dolgozó együttest, hogy Aczél Zoltán helyét nyáron Pinezits Máté vette át a kispadon, a válogatott szünet előtt a 7. helyet foglalják el a nagyon szoros mezőnyben a hazaiak. A Kecskemét a szünet után a 9. helyről folytatja az élvonalban, a folytatás előtt viszont még egy kupameccs vár a KTE-re, mely jó alapot adhat akár a folytatáshoz. Nem veszik azonban könnyedén a találkozót Szabó István tanítványai, tisztában vannak vele, hogy nehéz összecsapásra számíthatnak, hiszen a Misleny már a bajnokságban is lepett meg jóval esélyesebb riválist.

Bocskay Bertalan, a KTE játékosa

Fotó: Réti Attila

Bocskay Bertalan a Szentlőrinc elleni 1-0-ra megnyert edzőmeccsen lépett pályára először a KTE színeiben, a középpályás bízik benne, hogy a folytatásban már folyamatosan tudja segíteni csapatát, már a kupameccsen is.

– Nagyon jó volt végre pályán lenni a Szentlőrinc ellen, régóta vártam ezt a pillanatot., hogy játszhassak. Azzal mindenki tisztában volt, amikor megérkeztem, hogy fizikálisan van lemaradásom, nyáron nem tudtam csapattal edzeni, amíg Kecskemétre nem igazoltam. Kellett ez a két-három hét, hogy utolérjem magam, de a stáb nagyon odafigyelt rám, ennek köszönhető, hogy az edzőmeccsen játszhattam, illetve a társak is végig nagyon segítőkészek voltak. Bízom benne, hogy a folytatás is jól fog alakulni. Ami a kupameccset illeti, a Kozármisleny már tavaly is megmutatta, hogy NB II-es szinten egy erős csapat, ehhez nagyon jó futball is párosult részükről Jól ismerem mostani edzőjüket, Pinezits Mátét is, akivel a Honvédnál már dolgoztam együtt. Rendesen felkészültünk ellenfelünkből, tisztában vagyunk vele, mik az erősségeik, de természetesen azt nem szeretném elárulni, hogyan próbáljuk meglepni őket – mondta Bocskay Bertalan, a KTE középpályása.

Egy meccs dönt a KTE sorsáról

A párharc egy felvonásos lesz, amennyiben 90 perc után nem születik gól, úgy kétszer 15 perc ráadás, ezt követően büntetők dönthetnek. Ami a klubok örökmérlegét illeti, mindannyiszor NB III-as bajnokin találkoztak a csapatok. A Kozármisleny háromszor győzte le a KTE-t, emellett egy döntetlen, illetve egy kecskeméti siker a mérleg, utóbbi egyébként pont a baranyaiak pályáján született. A mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik.