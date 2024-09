A keddi nap érkezők bejelentésével indult Kecskeméten, egy támadó és védő érkezett, utóbbi ráadásul régi ismerős lehet a KTE drukkerek számára.

A 195 centis, 27 esztendős ukrán-magyar védő, Rjaskó Mihály lila-fehérben megannyi szép siker részese volt két év alatt, az NB II-es ezüstérmes gárdában 29 bajnokin lépett pályára, majd az NB I-ben is érmet szerző csapatban 19 találkozón játszhatott. A KTE-ben összesen 54 tétmeccsen lépett pályára. Tavaly nyáron Nyíregyházára igazolt, ahol NB II-es bajnok lett, de most visszatért.

Rjaskó Mihály újra a KTE játékosa

Fotó: KTE

– Nagyon örülök, hogy itt lehetek, egy percig nem gondolkodtam, hogy igent mondjak. Sokat jelent számomra a klub, mindenkit jól ismerek már itt, örömmel fogadtak. Tudom, hogy mit vár a stáb is, bízom benne, hogy újra szép sikereket érhetünk el együtt. Mindent meg fogok tenni ezért. Az öltözőbe lépve természetesen elöntöttek a régi emlékek, hiszen két nagyon szép évet töltöttem el itt a feljutás és az ezüstérem időszakában. Szeretnék stabilan játszani az NB I-ben, és segíteni a csapatot, hogy minél jobban szerepeljünk. Várom már a találkozást a drukkerekkel, főleg az első hazai meccset, mert rengeteg szeretetet kaptunk tőlük mindig, szeretném ezt is újra átélni – mondta Rjaskó Mihály.

A 2004-es születésű támadó, Berki Marcell Székesfehérváron született, ott is kezdett el futballozni. Tehetségére nagyon korán felfigyeltek, 2018-ban az a Salzburg igazolta le, mely Szoboszlai Dominikra is lecsapott annak idején. A Salzburg kötelékében majdnem négy esztendőt töltött el, bemutatkozott az osztrák másodosztályban szereplő Lieferingben is, eközben az U15-ös korosztály óta pedig folyamatosan tagja a magyar utánpótlás válogatottaknak. Tavaly nyáron hazatért a Fehérvárhoz, ahol 15 találkozón – jobbára még csereként szerepet kapva – egy gólig jutott. A támadót a KTE kivásárolta a szerződéséből.

– Friss az élmény még számomra, ugyanakkor amikor meghallottam, hogy a KTE engem szeretne, akkor nagyon boldog lettem. Nem sokat gondolkodtam, szerettem volna váltani és jönni. Tisztában vagyok vele, hogy egy nagyon jó klubról van szó, mely a játékosok kinevelésében is komoly sikereket ért már el. Tökéletes lépés ez számomra fiatalként, ami az én munkabírásommal egy nagy lehetőség is. Szeretném megmutatni, hogy mit tudok, ezzel is segítve a klubot. Célom, hogy minél több játékperchez jussak, azt tartalommal töltsem meg, és remélem, hogy a szurkolók is gyorsan meg fognak kedvelni ezáltal – mondta Berki Marcell.