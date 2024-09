A KTE csapatkapitánya nem akárhogyan hangolódott a kupameccsre, hiszen már a hét elején tudta, másodjára is apai örömök elé néz. Kisfia születését először péntekre várták feleségével, aznap a játékos edzésre sem ment, ám azzal is tisztában voltak, hogy a „B-terv” vasárnap lesz, ha elsőre az orvosok még hazaküldik őket, végül így is történt.

A KTE kapitánya sosem feledi ezt a napot

Fotó: Reti Attila

– Az orvosok azt vázolták fel nekünk, hogy pénteken kell mennünk a kórházba, majd ha a vizsgálatok rendben lesznek, akkor lehet szülés. Végül hazaküldtek minket, és akkor már tudtam, hogyha a következő alkalommal mindent rendben találnak, akkor egy napra fog esni a születésnapom, illetve a kisfiam születése. Végül így is történt, ami természetesen nagyon különleges érzés – mondta a KTE csapatkapitánya az előzményekről és a szülésről.

A KTE csapatkapitánya Bebeto gólörömét másolta

A születésnapján azonban mérkőzés is volt, ráadásul Kozármislenyben, de a KTE kapitánya úgy volt vele, ha időben megszületik kisfia, akkor a csapat után megy.

– A pénteki edzésről elengedett a stáb, mert akkor még nem lehetett tudni, hogy mikor fog megszületni. Ezúton is köszönöm, hogy a klubvezetés és Szabó István rám bízta a döntést, hogy vasárnap játszom-e. Mivel minden rendben ment és 11 óra 18 perckor megszületett Alex, még az aranyórát is kiélvezhettük hármasban, utána aztán Tóth Ákos sportigazgató vitt a meccsre. Vicces, hiszen noha én mentem a csapat után, még előbb oda is értem a stadionba. A mérkőzés aztán jobban nem is alakulhatott volna, hiszen gólt szereztem, továbbjutottunk, így teljes volt az örömöm, erre a napra mindig emlékezni fogok. Nagyon jólesett, hogy még a kozármislenyi hangosbemondó is gratulált a mérkőzés előtt nekem, illetve a szurkolóinktól is nagyon sok kedvességet kaptam. Az egyik törzsszurkolónk még egy kis ajándékkal is meglepett, amikor kimentünk pacsizni a győzelem után – tette hozzá Vágó Levente, aki különleges gólörömmel, a brazil Bebeto 1994-es mozdulataival ünnepelt a gólja után.