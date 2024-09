Virágh Ferenc a fiatalok mellett két túlkorosra számíthatott ezúttal visszajátszóként a KTE NB III-as csapatában, Mihajlo Meszhi mellett Papp Milán sérülés után térhetett vissza, egyelőre egy félidő erejéig. Mellettük Berki Marcell és Vattay Márton is hasonló játékidőt kapott, ezúttal a megbeszéltek szerint a tartalékcsapatban.

A KTE II. pont nélkül maradt

Fotó: Nyitray András

Hazai helyzettel indult a meccs, a 4. percben Berki léphetett ki, egy csellel úgy tűnt, hogy Bánfalvi kapust is átverte, ám a Vasas hálóőre még vissza tudott nyúlni lövésére. Ezt Vasas-helyzetek követték, Győrinek egy közeli lövést kellett megfognia egy beadás után, majd egy újabb szélről bejövő labdát Németh vágott fölé az első negyedóra végén. A 14. percben szép hazai akciót jegyezhettünk fel, Kovács lekészítése után Meszhi lőtt 16 méterről, de a kapus kitolta a bal alsóból. A szöglet után viszont jött a gól: Kovács szögletét Papp csúsztatta meg, majd a hosszún érkező Polyák ballal lőtte azt vissza a kapu irányába, a labda végül Puskásról pattant be (1–0). A Vasas gyorsan rákapcsolt az egyenlítés érdekében, Győrinek egy jó fejest kellett védenie, de a 24. percben már tehetetlen volt, egy jobbról középre lőtt szabadrúgást a leshatáron mozgó Németh csúsztatott a hálóba (1–1). A félidő legvégén aztán fordított a vendéggárda, megint egy szabadrúgás érkezett középre, Győri az első lövést még védte, de a kipattanót Németh a léc alá rúgta. A második félidő elején aztán Németh mesterhármasig jutott, egy indítással egyedül lépett ki, lerázta védőjét, majd Győrit átverve a kapuba passzolt (1–3). Mint később kiderült, ezzel a végeredményt is kialakította.

Nem találta a ritmust a KTE II.

– Jól kezdtük a mérkőzést, egy pontrúgás után hamar előnybe is kerültünk. Utána viszont belementünk egy adok-kapokba, ami teljesen elvitte a fejeket, ezt meg is büntette a futball. Két pontrúgásnál is elméláztunk, így a Vasas még a szünet előtt fordított. A félidőben igyekeztem rendet rakni a fejekben, de ez nem sikerült. Nem játszottunk jól, a ritmust sem találtuk, ebben persze a Vasas is benne volt, így gratulálnunk kell nekik – értékelt Virágh Ferenc.