Ahogyan tavaly, idén is az egyik legnehezebb mérkőzéssel kellett indítania az új szezont a kecskeméti női kézilabdázóknak. Akkor az ENUSE múlta felül a KNKSE csapatát, most viszont a Vecsés nem tudta elvinni a pontokat a Messzi István Sportcsarnokból.

A KNKSE győzelemmel kezdett

Fotó: KNKSE

A G csoport találkozója – és a szezon – Moharos góljával indult. A vecsésiektől Kazeem szerezte az első gólt, majd 3-3-ig fej-fej mellett haladtak a csapatok. A 8. perctől viszont sikerült ellépnie a Kecskemétnek, a 14. percig 4-1-es futást produkált Jámbor-Herceg három találatának is köszönhetően. 7-4-ről Czudor góljaival villámgyorsan felzárkózott a Vecsés, ám Kollár, majd újra Moharos és Jámbor-Herceg találataival a félidő második felében újra ellépett a kecskeméti alakulat. 12-9-ez is mutatott már az eredményjelző, de Fadhle, Balla és Kovács találataival még a szünet előtt egalizált a vendégsereg. A félidő utolsó pillanatában Horváth újra vezetéshez juttatta a Kecskemétet, 15-14.

A második felvonás ott folytatódott, ahol az első abbamaradt, Horváth betalált a vecsési kapuba. A vecsésieknél Ujházi lőtt egymás után két gólt, ám Vuletity, Moharos és Jámbor-Herceg találataival már-már szokásosan megint ellépett 3-4 góllal a KNKSE. Bő negyedórával a vége előtt Kollár góljával először a meccsen öt találat volt a két együttes között a differencia, 23-18. Belépve az utolsó tíz percbe, továbbra is négygólos előnye volt a Kecskemétnek, ekkor viszont nagy rohanásba kezdett a Vecsés. Gyulai, Hermann és Kovács is betalált, és az 58. percre egyre olvadt a hazai fór. Ekkor Jámbor-Herceg szerzett nagyon fontos találatot, és a végén Horváth is betalált. Ki kell emelni a kecskeméti kapust, Szegedit, aki 12 védéssel és 36 százalékos védési hatékonysággal járult hozzá a sikerhez. A végeredmény 28-26 lett.