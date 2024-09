A Kecskeméti NKSE az előző idényben bejutott a felsőházba, ahol stabilan szerepelt. A felkészülést becsülettel végig csinálta a női kézilabda együttes, mely az NB II-ben a G csoportban szerepel majd. A klubnak komoly tervei vannak, de a valós erőviszonyokat egyelőre nehéz felmérni. Egy dolog biztos, a Vecsés kemény ellenfél lesz.

Komoly céljai vannak a KNKSE-nek

Fotó: KNKSE

– A tavalyi évhez hasonlóan idén is az egyik legnehezebb ellenfelet fogadjuk a nyitó mérkőzésen. Keveset tudunk a Vecsésről, az leszögezhető, hogy az NB II. egyik bajnokaspiránsa. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy méltó ellenfelei legyünk a vecsési alakulatnak. Több fiatal játékosunk megérett arra, hogy a felnőtt keretben is szerephez jussanak; már ezen a meccsen is bizalmat szavazok nekik. Komoly terveink vannak erre az esztendőre, de a valós erőviszonyokat az első forduló után tudjuk felmérni – mondta Bíró-Kisjuhász Petra, a KNKSE edzője.

Kecskeméti NKSE – Vecsés SE mérkőzés péntek este 19 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban.