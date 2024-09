Nagyon jól kezdte a találkozót a Kecskemét, Hirman, Moharos és Vuletity is gyorsan megszerezte első góljait, majd utóbbi két játékos hamar a másodikat is. A 8. percben így már hárommal vezettek a vendégek, 2-5. Az említett három kézilabdázó nagyon elkapta a fonalat a KNKSE részéről, Hirman és Vuletity is további gólokat szerzett, míg Szegedi a kapuban mutatott be bravúrokat. A 17. percben Czenczik szerezte az első vendég találatot, amely nem a Hirman-Moharos-Vuletyity trió nevéhez fűződött, és ekkor 4-9 volt az állás. A túloldalon Tarján és Cseszlai vezérletével próbálta tartani a lépést a Malév, ám a Kecskemét állandósítani tudta 3-5 gólos előnyét. A 26. minutumban Horváth is eredményes volt a hírös városiaktól, majd a félidő végjátékát 3-0-s futással zárta a KNKSE, amely héttel vezetett, 10-17.

A KNKSE a Malévnak sem adott esélyt

Fotó: KNKSE

A második játékrész úgy kezdődött, ahogyan az első abbamaradt, a kecskeméti gólokra nem tudott válaszolni a Malév. Horváth, Kollár és Jámbor-Herceg találataival már kétszámjegyű fórja volt a KNKSE-nek, 10-21. Darvas hetesből megtörte a hazai gólcsendet, de egy újabb 4-0-s futással végleg eldöntötte a két pont sorsát a vendégsereg. Negyedórával a vége előtt is kétszer annyi gólja volt a Kecskemétnek, mint ellenfelének, 13-26. Sőt, a végén még ezen az arányos is javítani tudott a Kecskemét, amely rendkívül magabiztos, majdnem 20 gólos sikert aratott, 18-37. A kapuban Szegedi ismét remekelt, 56 százalékos védési hatékonysággal zárt!

A KNKSE és a Bácsalmás is hibátlan két forduló után

- Érezhető volt, hogy szokatlan időpontban játszottuk a mai mérkőzést, sok pontatlanság volt a védekezésünkben és támadás szervezésünkben is – értékelt Bíró-Kisjuhász Petra, a KNKSE trénere. – Viszont a második félidőben úgy játszottunk, ahogyan arra képesek vagyunk. Gratulálok a lányoknak!

A szintén G csoportban szereplő Bácsalmás is hibátlan két kör után, a PVSE Gyálon aratott 23–26-os győzelmet ezúttal.

Malév SC – Kecskeméti NKSE 18-37 (10-17)

Budapest. V: Osvai, Rubint

A KNKSE gólszerzői: Vuletity 7, Jámbor-Herceg 6 (2), Horváth 6, Hirman 5 (3), Moharos 5, Kollár 3, Czár 2, Pécsi 1, Czenczik 1, Wunderling 1.

Kiállítások: 12 perc, ill. 10 perc

Hétméteresek: 3/7, ill. 5/5.