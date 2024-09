Az újonc Kiskunmajsa nagyon szoros csatában maradt alul hazai pályán a nyitányon az Üllő ellen, míg a Mizse KC magabiztosan legyőzte a Kunszentmártont. Mivel a Tigrisek újoncok, a Lajosmizse pedig az előző idény bronzérmese, előzetesen a vendégek tűntek esélyesebbnek a sikerre, azt ugyanakkor lehetett tudni, hogy a majsai katlanban mindenkinek nehéz dolga lehet, hiszen a vármegyei kézilabda egyik fő bázisa a hazaiak csarnoka.

Kézilabda ünnep Kiskunmajsán, ennek a Mizse KC volt az áldozata

Fotó: BUS CSABA

Tan révén hazai góllal indult a találkozó, de azonnal jött gyakorlatilag a válasz Horváth Andortól, ezt követően pedig egymás sarkát taposták a csapatok. Az első negyedórában felváltva tudott előnybe kerülni a két együttes, de inkább döntetlen közelében mozgott az eredmény. A kedélyeket Tan piros lapja fokozta az első negyedórában, ami alaposan felpaprikázta a Kiskunmajsát, Csíki vezérletével először tudott nagyobb előnyt kiharcolni, 10–7. A 23. percben már öt góllal is vezetett a házigazda, de ezután egy 5-0-os futással egalizált a Mizse. A hazaiak végül szűk előnnyel vonulhattak az öltözőbe, Nagy Lukács talált be a sípszó előtt, 15–14.

A második félidő első tíz percében tartotta a szűk előnyt a Kiskunmajsa, tíz perc után tudott először egyenlíteni a Lajosmizse, 22–22. Nagy Lukács góljai továbbra is sokat értek, a másik oldalon Benke és Bán volt aktív ezekben a percekben. Az utolsó tíz percben nőttek az izgalmak, repkedtek is a kettő perces kiállítások mindkét oldalon. Az utolsó percekben a Mizse KC húzta a rövidebbet ilyen szempontból, Benke és Bán is ki kellett üljön, ekkor 27–27-ről 31–27-re lépett el a KKC. Ezzel el is dőlt a meccs, a Kiskunmajsa végül 32–28-ra nyert, ezzel megvan a Tigrisek első sikere az idényben.

Kiskunmajsai KC–Mizse KC 32–28 (15–14)

Kiskunmajsa. V: Simon, Weinert

KKC: Nagy L. 7, Gazsó 6, Csíki 4, Kis D. 3, Patyi Z. 3, Miksi 3 (2), Molnár V. 2, Tan 2 (1), Mezei 1, Kuklis 1, Ritter, Tóth Á., Vadkerti, Abonyi, Kis T. (k), Patyi R. (k). Vezetőedző: Kun Tamás

Mizse: Bán 6, Horváth A. 6 (1), Benke 6 (1), Berkes 4, Tóth T. 2, Polyák 2, Soltész 1, Talmácsi 1, Halupka, Csupity, Török, Terényi I. (k), Terényi M. (k). Vezetőedző: Hollós Máté

Kiállítások: 8 perc ill. 12 perc.

Hétméteresek: 3/3 ill. 4/2.