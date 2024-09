A lebonyolítás nem változik, területi elvek mentén nyolcas csoportokat alakítottak ki eredendően, ezekben a csapatok két kört teljesítenek. Ezt követően az első négy a felsőházba kerül, ahol ugyancsak a felsőházból kap ellenfeleket, míg az utolsó négy az alsóba. Az egymás ellen szerzett pontokat a csapatok magukkal viszik, ezt követően elindul a harc a bajnoki címért, illetve a kiesés elkerüléséért. Bács-Kiskunt hat klub képviseli majd.

Hat vármegyei klub csatázhat az NB II.-es kézilabda ligában. A Mizse KC tavaly bronzérmes lett

Fotó: Bús Csaba

A G-csoport tűnik a legpikánsabbnak a férfiaknál, hiszen három helyi együttes is itt szerepel, név szerint a Kecskemét, a Lajosmizse és a Kiskunmajsa. A Kecskemét az NB I./B-ből kiesve került a ligába, míg a Kiskunmajsa a vármegyei liga győzteseként jutott fel, a Mizse az NB II.-ben két bajnoki cím után legutóbb bronzérmes lett. A Mizse KC és a Kecskemét egyébként is régi rivalizálásban van, csatájukat csak megyei „El Clásíco” néven harangozták be korábban rendszeresen, de az első találkozásra novemberig még várni kell.

A Mizse KC kezd először, péntek este 19 órakor a Kunszentmárton lesz a vendég a Polyák Imre Sportcsarnokban. A Kecskemét szombaton 18 órakor a PLER U21-es csapatát fogadja a Messzi István Sportcsarnokban. A Kiskunmajsa ugyanekkor az Üllőt látja vendégül, s mivel nagy népszerűségnek örvendenek a Tigrisek, alighanem szép számú, lelkes közönség várja majd a rajtot.

A negyedik vármegyei kötődésű klub a Kalocsai KC, mely azonban az F csoportba került, így maximum a tavasz során találkozhat a felsorolt klubokkal. A KKC-nek nem sikerült jól az előző idénye, de végül maradhatott az NB II.-ben, ahol szinte ugyanazokkal a riválisokkal mérheti össze tudását. Szombaton 18 órakor a Szigetszentmiklós II. lesz a vendég, kezdés 18 órakor.

A nőknél új csapattal nem egészült ki a mezőny, a Kecskeméti NKSE és a Bácsalmási PVSE szerepel itt, a Kalocsa megyei bajnok együttese pedig nem vállalta az osztályváltást. Változás viszont, hogy a két klub most egy csoportba került, így itt is rendeznek majd rangadókat a G csoportban. A KNKSE már péntek este 19 órakor pályára lép, a Messzi István Sportcsarnokban a Vecsés lesz az ellenfél. A Bácsalmás is otthon kezdhet, szombaton 16 órakor az Alsónémedit látják vendégül Dankó Ervin tanítványai.