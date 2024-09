A nemzetközi kupából történő kiesés után, a Paks és a Puskás Akadémia egymás ellen lépett pályára. A felcsútiak Komáromi bombájával a szünet előtt vezetést szereztek, de fordulás után Windecker három perc leforgása alatt duplázott, és a 2–1-es előnyt meg is őrizte a végéig a tolnai csapat.

A forduló záró mérkőzésén vasárnap este a Nyíregyházát fogadta a Ferencváros, mely az utóbbi hetekben kicsit visszafogottabb játékot nyújtott, ezt a szurkolók is többször nehezményezték. A friss igazolás, Stefan Gartenmann a 19. percben egy szöglet után fejelt a kapuba, majd a második félidőben Varga Barnabás büntetőből növelte az előnyt, de a nyíregyháziak tulajdonképpen végig veszélyesebben futballoztak. A 65. percben Kovácsréti Márk szépített is, de ez végül kevésnek bizonyult, maradt a 2–1-es hazai siker, de az FTC játékosai így is füttyszót kaptak a drukkerektől a lefújás után. Az FTC ezzel együtt továbbra is hibátlan a bajnokságban.

Az OTP Bank Liga állása:

1. FTC 4 4 0 0 6-1 12

2. PAFC 5 4 0 1 9-5 12

3. PAKS 5 3 1 1 9-8 10

4. ÚJPEST 6 3 0 3 12-7 9

5. MTK 5 3 0 2 6-3 9

6. FEHÉRVÁR 6 2 3 1 9-9 9

7. DVTK 6 2 2 2 5-7 8

8. DVSC 5 2 1 2 7-6 7

9. KTE 6 1 2 3 4-7 5

10. ZTE 5 1 1 3 6-8 4

11. NYÍREGYHÁZA 6 1 1 4 8-14 4

12. ETO 5 0 1 4 3-9 1