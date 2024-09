Nagy fejlődésen ment keresztül az elmúlt években a Kecskeméti Sportiskola. A 2008-as megalakuláskor 7 sportággal indultak, most már 13 sportágból választhatnak a kecskeméti fiatalok. A legfiatalabb szakosztály a tájfutás, amely idén csatlakozott a KESI-hez.

Több mint 1200 sportolóval indította el 16. szezonját a Kecskeméti Sportiskola

Fotó: Bús Csaba

Összesen 82 szakember dolgozik 91 sportolói csoportban azért, hogy a fiatal sportolópalánták minél jobb eredményeket érjenek el. És ezek az eredmények nem is maradtak el az előző, 2023/24-es szezonban, ugyanis a kecskemétiek 78 dobogós helyezést értek el, és 28 utánpótlás és felnőtt bajnoki címet ünnepelhettek. Az utánpótlásnevelés sikerességének egyik legfontosabb fokmérője az, hogy egy szervezet hány sportolót ad a nemzeti csapatokba és a felnőtt bajnokságokba. A KESI ebben is jeleskedett, az utánpótlás válogatottakban és a felnőtt színtéren 55-55 KESI-s sportoló mutatkozhatott be.

A Kecskeméti Sportiskola több mint 200 növendékkel bővült

Az évnyitó elején Fritz Ágnes külön köszöntötte azon sportolókat, akik most léptek be a KESI kötelékébe. A szervezet 210 növendékkel bővül, így 1200-nál is többen sportolnak a sportiskolában. A Kecskeméti Sportiskola szakmai vezetője elmondta, a feltételek biztosítása nagyon fontos. – A kevesebb beruházási és fejlesztési pályázatok ellenére megtaláltuk a lehetőségeket kisebb fejlesztések végrehajtására, ennek köszönhetően a Vásárhelyi Pál és az Arany János Általános Iskola tornatermének felújításával és az asztaliteniszezők termének klimatizálásával segítettük a kecskeméti sportolókat – mondta Fritz Ágnes, majd kiemelte a tanulás fontosságát is, és olyan párizsi olimpikonokat említett példaként, akik az iskolapadban is jeleskednek.

Sportnappal készülnek

A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője, Ivkovicné Béres Tímea külön köszönetét fejezte ki a szülőknek, akik támogatása nélkül a sportolók nem lehetnének itt. Az ügyvezető beszélt a Sportoló Nemzet Programról is és ingyenes regisztrációra buzdította a jelenlévőket. – Tartozzunk a nagy országos sportközösséghez, mutassuk meg, hogy Kecskemét sportoló város – mondta Ivkovicné Béres Tímea, majd hozzátette, hogy a jövő heti Európai Sporthét keretein belül szeptember 27-én nagy sportnappal készülnek az Atlétikai Centrumban.

A sportolás egy olyan életforma, amely mindenre megtanít. Általa elérhető az egészség, a boldogság és a siker is

– zárta gondolatait a szervezet ügyvezetője.