Forgács góljával gyorsan előnybe került a Kecskemét, de Dévényi duplájával azonnal fordított is a PLER, ezt követően pedig hasonló hullámzás vette kezdetét a meccsen. A PLER az első húsz percben folyamatosan előnyben tudott lenni, a Kecskemétnek maximum az egyenlítésre futotta az erejéből, de nem hagyták ellépni a vendégeket. A hajrában aztán Ország és Bózsa is gyorsan betalált, ekkor 12–10-re vezettek a hazaiak, akik aztán a szünetre is előnnyel vonulhattak (15–12).

Csuzi szerezte a Kecskemét győztes gólját

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Fordulás után egy ideig tartotta a biztos előnyt a Kecskemét, de negyedóra elteltével a PLER egalizált (18–18). Feszült hangulatú végjátékhoz érkeztek meg ezután a csapatok, hiszen hét perccel a lefújás előtt is 21–21 volt az állás. Sárosi Bálint lépett ekkor elő, aki gyorsan duplázott, majd Dörmő és Csuzi is eredményes volt még a hajrában. Bár a PLER támadhatott még az egyenlítésért, ezt túlélte a Kecskemét, mely így 25–24-es győzelemmel kezdte meg szereplését az NB II-es bajnokságban.