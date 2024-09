Hosszú felkészülésen van túl a Kecskemét, mely az eredmények terén felemásra sikerült, noha nem is ezen van a hangsúly ebben az időszakban. Ivkovic Stojan elmondta, az alapelveikből nem engedtek, a munkára idén is építhetnek. Nyáron a fiatalitás irányába is el kellet indulni, ami jár bizonyos nehézségekkel.

Ivkovic Stojan

Fotó: Bús Csaba

– Nyilvánvaló volt, hogy változtatnunk kell, fiatalítani a kereten, és hogy ez nem lesz könnyű folyamat – tekintett vissza Ivkovic Stojan. – Felborult a játékospiac, elszabadultak az árak, de ha lett is volna rá lehetőség, akkor sem pénzzel akartuk volna megoldani azt, amit szerintem csak munkával lehet. Tudjuk, hogy meddig ér a takarónk. A tulajdonosi kör és a városvezetés mindent megtett eddig is, és ezután is, hogy A-csoportos csapatunk legyen. Papíron valószínű nem mi vagyunk a legjobb csapat, sőt valaki azt is mondja, hogy a mi keretünk a leggyengébb, de én hiszem, hogy fejlődni fogunk még sokat. Jövőre két magyar játékosnak kell a pályán lennie egyszerre a mérkőzéseken. Ez nálunk nem okozhat majd gondot. Öt rutinos felnőtt játékosunk van, a többiek mind fiatalok. Az alapokat letettük, és most hétfőtől kezdjük el csiszolni a további elemeket specifikusan a bajnoki megmérettetésekre. Szerencsére csak kisebb sérülések, betegségek ütötték fel a fejüket, komoly probléma nem adódott.

A szakmai igazgató természetesen a keret kialakításáról és minőségéről is őszintén beszélt. Ivkovic Stojan azt is elmondta, hogy miért ő maradt a kispadon, illetve milyen esetben érkezhet új vezetőedző.

– Ha lett volna lehetőségünk egy erősebb keret kialakítására, akkor valószínűleg most nem velem készítené az interjút. A jelenlegi keretet formálni, építeni kell, ezért a felelősséget magam akartam vállalni. Szerintem egy jó karakterekből álló csapat állt össze. Idő kell, hogy beérjen a munka. Ha ez sikerül, és mindenki beleerősödik az A-csoportba, akkor jövőre már nem én leszek a kispadon. Továbbra is tartom, hogy nincs rossz játékos, csak rossz edző. Idén az új szabályok értelmében már csak négy légiós lehet. Karahodzsics már a kezdetektől velünk van, Sinik tavaly már nálunk játszott. A két új légiós igazolásunk, Greg Lee és Petar Rakicevic jól beilleszkedtek. A két magyar fiatal magasemberünk közül Schöll sokat lépett előre, Kelenföldi esetében még kell dolgoznunk a személyisége fejlesztésén. A keretünk többi tagja nem változott. A fiatalok megfelelő úton haladnak. Tóth Barnán látszik, hogy sokat fejlődött a nyáron, de a többiek is mennek a saját útjukon szépen előre – mondta Ivkovic.