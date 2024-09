– Az idén is a Benkó Zoltán szabadidőközpont ad helyet a versenynek, bejárás a Csabai Géza körút felől lesz.

Ami a jelentkezéseket illeti, az előzetes érdeklődésre ezúttal sincs panasz.

– Már közel háromszáz fő jelentkezett a viadalra, ami így első blikkre nem tűnik magas számnak, ahhoz képest megfelelő az érdeklődés, hogy szokás szerint általában mindenki az utolsó pillanatra szokta halasztani a jelentkezést. Már az eddigi jelentkezők alapján is elmondhatom, hogy a jelentkezők életkori az összetétele, vagyis hogy az életkor tekintetében nagy a szórás, megerősíti azt, amit én a futással kapcsolatban vallok, hogy a futás kortalan. Azaz máris jelentkeztek egészen fiatalok is, de idősek is, a legidősebb versenyző pedig – egyelőre – az 1946-ban született, tehát az idén 78 éves Kapitány László, a legfiatalabb pedig nem töltötte be a 3 évet. Az óvodásfutásra is vannak már szép számmal jelentkezők. Ezen a viadalon tehát mindenki megtalálhatja a saját korának való, és a neki testhez álló távot, a 300 métertől az 1, a 3, a 7, a 14, a 21 kilométeren át természetesen a maratoni 42 kilométeres távig.

Tavaly nagy siker lett az iskolák számára meghirdetett vetélkedő, amellyel a részvételi kedvet sikerült az iskolások körében is felkelteni, így aztán az idén is meghirdetik ezt a versenyt.

Az idén is lesz iskolai toborzó kampány. Ebben az évben is a „Ne küldd, hanem hívd!” az akció jelmondata. Arra utal ez, hogy ne elküldd a társadat a futóversenyre, hanem hívd el magaddal, azaz gyere te is, fuss velünk, és azon felül hozd magaddal a barátodat. Az idén is százezer forintos díjat nyerhetnek iskolák és osztályok. A kiírás szabályzata az idén is olyan lesz, hogy kisebb létszámú osztályok is eséllyel indulhassanak a százezer forintos díj elnyeréséért.