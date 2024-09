A vármegyei első osztályú Harta két mérkőzést megnyerve jutott be a MOL Magyar Kupa 3. körébe. Izgatottan várták Hartán a harmadik kör sorsolását. Sümegi József szakvezető a sorsolás előtt elmondta, hogy az ő szempontjukból jó lenne vagy egy nagynevű ellenfelet kapni, aki ellen nagy nézőszám is összegyűlhet, vagy pedig viszonylag könnyebbet, verhetőt, hogy a csapat folytathassa a menetelését a kupában. Fortuna kegyes is volt a hartaiakhoz meg nem is. A sorsolás a Tarpát dobta ki, azaz vármegyei első osztályú, tehát nem verhetetlen ellenfelet kapott a Harta, ez a jó hír. Viszont a Tartpa lesz a vendéglátó. Vagyis a Bács-Kiskun vármegyei alakulatnak egyrészt idegenben kell harcolnia a továbbjutásért -, ráadásul nem is kis távolságra kell elutaznia – 430 kilométeres út vár a csapatra és a gárdát elkísérő szurkolókra -, másrészt pedig nagyon sok szurkoló fölhördült az ellenfél első blikkre, az adatbankon történt feltérképezése láttán: egyfajta ukrán válogatott vár majd Tarpán a Duna-partiakra.

Hartán nagyon tudnak ünnepelni, amikor van mit

Fotó: Harta SE

Az ellenfél ismeretében a kívülállók és a Harta-szimpatizánsok között is sokan úgy gondolták, hogy atekintetben, hogy a Harta mennyire akarja a továbbjutást, sokat elárul, illetve gesztus értékű, hogy megteszik-e azt a lépést a siker érdekében, ami vármegyei szinten azért nem szokás, hogy már előző nap elutaznak a minél sikeresebb szereplés érdekében.

– Jómagam is meglepődtem azon, hogy miután megkaptuk az ellenfelet, a klubvezetés szinte rögtön kijelentette, hogy teljes mellszélességgel a csapat mögé áll, és támogatja a siker értekében azt, hogy a csapat már az előző nap elutazzon, a közelben szálljon meg, és minél ideálisabb állapotban tudjon kiállni a kupameccsre – jelentette ki Sümegi József. – Maximálisan komolyan veszi tehát mindenki Hartán ezt a mérkőzést, mind a vezetőség, mind a csapat. Pedig mi tagadás, anyagi szempontból sem kis kiadás ez egy vármegyei első osztályban szereplő csapat számára, de mégsem volt egy pillanatig sem kétség atekintetben, hogy a vezetőség vállalja ezt az áldozatot. Ennek megfelelően már pénteken délután elindulunk. Dobrádon fogunk megszállni, ott fogunk egy késő reggelit elfogyasztani – ebédet is rendeltünk, de az csak a foglalás után derült ki, hogy viszonylag korán, már 15 órakor elkezdődik a mérkőzés, így az ebéd ezúttal természetesen elmarad.