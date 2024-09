Greg Lee gyerekkora óta szoros kapcsolatban áll a kosárlabdával, a játékos elsősorban nagyapjának köszönhet sokat, aki elsősorban a technikai elemekre helyezte a gyakorlások során a hangsúlyt, hogy ne csak a magasságától függjön, hogy mire mehet a pályán.

Greg Lee

Fotó: KTE Kosárlabda Klub

– Az Illinois állambeli Rockville-ben nőttem fel. Két fiú és két lány testvérem van, öten vagyunk összesen. Egyedül én vagyok a családban, aki élsportoló lett közülünk. A sport mindig is közel állt hozzám, kicsit kipróbáltam magam az amerikai fociban, de a kosárlabda volt mindig is az örök szerelem. Négyéves koromtól kezdve nagyapám egyengette a pályafutásom, rengeteget tanultam tőle, sokat köszönhetek neki. Akkor még úgy tűnt, hogy nem leszek ilyen magas (Greg 205 cm – a szerk.), és arra tanított, hogyan kezeljem jól a labdát, hogyan dobjak, és ezek az alapok rengeteget számítottak abban, hogy az egyetemen az első divízióban játszhattam, most pedig profi játékos lehete – tekintett vissza Lee.

A játékos kedvese is profi sportoló, jelenleg Franciaországban röplabdázik, ami természetesen nem könnyíti meg a pár helyzetét. Most azonabn akár egy teljes hónapjuk is lehet majd egymásra.

– A barátnőm érkezik hozzám, Breana közel egy hónapot lesz itt. Ő a francia élvonalban röplabdázik, a Nancy együttesében. Náluk csak később kezdődnek meg a bajnokságok, így az alapozást itt is tudja majd csinálni, és kicsit tudunk időt is tölteni együtt. Nehéz összehangolni az életünk, ezért örülök, hogy most el tud jönni Magyarországra – mondta a Kecskemét játékosa.

Lee szerint az európai kosárlabda jóval inkább a csapatjátékra épül, emellett fizikálisabb is. Bár egy új csapatban adja magát a kérdés, milyen szerepet szán magának, Kecskeméten is csak az célja, hogy önmagát adja majd a pályán. Ezt elsősorban pontokban tenné meg.

– Azt gondolom, hogy sokkal többet számít itt a kosárlabda IQ, a csapatjáték, és picit fizikálisabb is, több a test test elleni kontakt. Amerikában a középiskolában, és az egyetemen is az izolációs játékok, az egyéni képességek kibontakozása volt inkább jellemző. Nem hiszem, hogy túlzottan más lenne a szerepem Kecskeméten, most is az erősségeimre kell támaszkodnom, és ezt is várják el tőlem. Harcolni a lepattanókért, támadni a gyűrűt, minél több kosarat szerezni közelről és kintről – mondta a KTE kosarasa bizakodva.