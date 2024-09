Kecskeméti helyzetekkel vette kezdetét a mérkőzés, a fővárosiak kapusa, Czeglédi azonban résen volt Bencsik és Haász lövéseinél.

Suscsák Máté (jobbra) három góllal vette ki a részét a kecskeméti győzelemből

Fotó: Bús Csaba

Egy hírös városi megingásból aztán majdnem a TFSE tudott vezetést szerezni, ám a szerencse a kék oroszlánok mellé szegődött. Felbátorodtak a házigazdák, és többször is kellemetlen pillanatokat okoztak a kecskeméti védelem számára. A 6. percben aztán villámgyors gólváltás jött. Biró szép találatára a középkezdés után egyből tudott reagálni Kovács révén a budapesti alakulat, 1-1. Alig telt el pár másodperc, az SG Kecskemét Futsal csapatkapitánya, Pál lőtt védhetetlenül a jobb felsőbe, 1-2. Időkérés után nem sokon múlt az újabb vendég gól, de a védők blokkolni tudtak a kapu torkában. A félidő derekán kiegyenlítettebb lett a játék képe, majd fokozatosan átvette az irányítást a hírös városi alakulat. A mezőnyfölény meddő volt, nem tudta feltörni a szervezett hazai csapat védelmét a Kecskemét, így maradt az 1-2 a félidőre.

Fordulás után a kapujához szegezte a TFSE-t az ScoreGoal Kecskemét. Krajcsi lépett fel a mezőnybe, és mivel nem léptek ki rá, bátran vállalkozott, ám lövése a kapufáról kifelé vágódott. A 23. percben Suscsák fordult le védőjéről, majd bődületes góllal növelte csapata előnyét, 1-3. Nem fogta meg a kétgólos differencia a TFSE-t, és egy szabadrúgás révén ismét zárkózni tudtak, 2-3. A 25. percben már 3-3 állt a kijelzőn, miután Petroff használta ki egy kecskemétiek technikai hibát. Pál kapufája jelezte, hogy továbbra is a három pontért hajtanak a kék oroszlánok, a labda azonban végül a fővárosi hálóőré lett. Nem sokkal később Biró is közel járt a gólszerzéshez, az eredmény viszont változatlan maradt. Jött a feketeleves a hírös városiak számára, a kihasználatlan vendég lehetőségek után Szabó szerzett vezetést a TFSE-nek, 4-3. Riadót fújt az SG Kecskemét, nagy nyomást helyeztek a fővárosiakra, aminek meg is lett az eredménye. Fekete egalizált a 33. percben, 4-4. Mentek tovább a kék oroszlánok: Pál húzta meg szépen a jobb szélén, centerezésére pedig Suscsák robbant be, 4-5. A kecskemétiek ritmusváltásával nem tudtak mit kezdeni a hazaiak, Suscsák újabb gólja 4-6-ra módosította az állást. Időt kért a TFSE stábja, de próbálkozásaik nem hoztak eredményt, sőt, egy gólvonalig játszott akcióból tovább növelte a differenciát, és mint kiderült, beállította a végeredményt Fekete, 4-7.