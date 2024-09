Az első felkészülési találkozón az első három negyed után tudott az OSE a Kecskemét fölé kerekedni. Sinik hiányában Ladovszky kapott több játéklehetőséget a felnőttek között, és élt a bizalommal a fiatal játékos, hat pontig jutott. Az OSE kérésére pontos eredményt nem közöltek a felek, de Ivkovic Stojan beszámolt tapasztalatairól.

A felkészülési program két mérkőzéssel folytatódott

Fotó: Bús Csaba

– Nagyon jól játszottunk az első huszonöt percben, utána viszont fölénk kerekedett az OSE – értékelt Ivkovic. – A kemény edzésterhelés visszaköszönt, ez az időszak ilyen. Összességében abszolút elégedett voltam a csapat játékával, mindenki kapott játékperceket, olykor többet is kaptak a kiegészítő játékosok, mint a kulcsemberek. Az első egy hónapunk az erőnléti alapozásról szólt, valamint az elvek, a hierarchia kialakításán. A következő egy hét is hasonlóan fog telni. Ezt követően jön majd az a periódus, ami kifejezetten a bajnokságra való hangolódás jegyében telik, ennek megfelelő rotációval.

A Fehérvárral is magas intenzitású mérkőzést vívott a Kecskemét, melynek elején vezetett is, de aztán a vendégek fokozatosan kezdtek zárkózni, majd előnyüket is növelték. Bár a második félidőben is folyamatosan igyekezett zárkózni a Kecskemét, az Alba jobb napot fogott ki, így 79–100-ra megnyerte a találkozót.

Az Alba elleni találkozóról sem feledkezett meg megosztani gondolatait a Kecskemét szakmai igazgatója.

– Két nagyon fizikális meccset játszottunk két nap alatt. Az Alba bizonyította, hogy nagyon jó csapat. Szerintem a keretüket nézve ott lesznek a legjobb négy között. Az első félidőben támadó lepattanókban fölénk nőttek, ezt tudtuk korrigálni később. Oroszlányban is, és most az Alba ellen is sok triplát kaptunk, erre oda kell figyelnünk, rajtunk is múlik. Dobószázalékunk ma nem volt fényes. Fiatal játékosaink viszont jól szerepeltek. Még egy kőkemény hét vár a csapatra. Most az alapokat kell lefektetnünk, ezt követően kezdjük majd el építeni az emeleteket. Gratulálok az Albának. Köszönöm a szurkolóknak, hogy sokan kijöttek az edzőmeccsre – mondta Ivkovic Stojan.