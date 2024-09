– A saját teljesítményeddel elégedett vagy?

– Az első mérkőzésen nagyon izgultam. Aki ismer, ezt biztosan észrevette, de sikerült gólt szereznem, és ez áttörést jelentett számomra. A gól után éreztem, hogy na, mehet az olimpia. Nyilván a teljesítményemmel elégedett sosem vagyok, de hiányérzet nincs bennem. Úgy gondolom, mindent megtettem. Még van hova fejlődnöm, még lesz olimpia és világesemények, ahol szeretnék jól szerepelni.

– Pályafutásod elején jársz és már megjártál egy olimpiát. Karriered szempontjából mit jelentett számodra, hogy ott lehettél Párizsban?

– Nagyon büszke vagyok arra, hogy olimpikon lettem, de ami még többet jelent számomra, az az, hogy a szüleim élőben láttak, hiszen a negyeddöntőn ott voltak a lelátón. Több ezer ember volt kint az amerikai meccsen, de a félidőben még így is ki tudtam szúrni anyáékat a tömegben. A meccs után hozzájuk mentem oda először, ez felejthetetlen élmény számomra. Az olimpiai falu hangulatát is jó volt megtapasztalni. Az eredményt, ha félretesszük, akkor nagyon jó élményekkel gazdagodtam.

Sikerült gólt szereznem, és ez áttörést jelentett számomra – vallja Kamilla

– Pár videót lehetett látni arról, hogy az olimpiai falu hogy néz ki. Szépségszalon, boltok, edzőtermek és hatalmas étterem… tényleg minden a rendelkezésetekre állt.

– Így van, az olimpiai falut a két hét alatt nem is tudtam teljesen bejárni, akkor területe volt. Mindent könnyen elérhettek a sportolók. Kávés standok is voltak, az italautomatákból annyi üdítőt lehetett kivenni, amennyit csak szerettél volna. A konditerem is extra felszereltségű volt. A pékségben a francia pékáruk elképesztően finomak voltak. És persze lehetett híres sportolókkal találkozni.

– A férfi kézilabdázók például Rafael Nadallal fotózkodtak.