Fontos sikert arattak a múlt héten a kecskemétiek, amikor a fővárosban 7–4-re múlták felül végül a TFSE-t. Nem nagyon van mód azonban kiélvezni a sikert, hiszen nehéz sorozat előtt áll az alapszakaszban a tavalyi ezüstérmes. Csütörtökön már újabb megmérettetés vár a kék oroszlánokra, a Debrecent fogadják k a Messzi István Sportcsarnokban. A hajdúsági alakulat eddig négy egységet tudott szerezni a pontvadászatban, megverték a TFSE-t. bravúros pontot hoztak el a Berettyóújfalutól, ennek köszönhetően most a hetedik pozíciót foglalják el. Az SG Kecskemét az első forduló botlása után három győzelmet jegyezhetett zsinórban, a negyedik pozíciót foglalják el, de erőltetett menetre készülnek.

Erőltetett menetre készül a Kecskemét

Fotó: Bús Csaba

Az erőltetett menet nehézsége a sorsolás

Marko Gavrilovic, a Kecskemét sportigazgatója az átalakuló DEAC ellen sem számít könnyű összecsapásra, ráadásul hiányzójuk is lesz.

– A Debrecen átalakult a nyáron, és fiatalabb lett a csapatuk összetétele. Természetesen rutinos játékosok is vannak a keretükben, igazoltak egy spanyol légióst is, szóval kompakt együttesről beszélünk. Az ő célkitűzésük is hasonló a miénkhez, azaz a felsőházi rájátszásba kerülni az alapszakasz végén. Egy rendkívül fizikális és kiélezett összecsapásra számítok csütörtökön, pláne hogy Tomic a szerb válogatottnál van jelenleg, így rá nem számíthatunk. Hiszem, hogy itthon tudjuk tartani a három pontot, ehhez viszont szurkolóink támogatására is szükség lesz csütörtökön – mondta a kecskeméti szakember.

A Kecskemétnek egyébként már csak azért is nagyon kellene a három pont, mert rendkívül nehéz a sorsolása is a hírös városiaknak. A DEAC elleni csata után Berettyóújfalu következik, majd fogadják a bajnok Haladást, hogy aztán a jelenleg még hibátlan Veszprémet lássák vendégül a Messzi István Sportcsarnokban. A feladat adott, akár nagyon jól, telve önbizalommal is ki lehet jönni egy ilyen sorozatból, de akár hullámvölgybe is lehet kerülni egy ilyen sorozat végére. A tavalyi ezüstérmes azonban már megmutatta, hogy képes elbírni a teherrel járó feladatokat is.

Az SG Kecskemét Futsal–DEAC bajnoki csütörtökön 18 óra 30 perckor kezdődik Kecskeméten, a Messzi István Sportcsarnokban.