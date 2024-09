Szombaton és vasárnap egy felkészülési tornán, a Krasznai Kupán vett részt a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét. Az emléktorna a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kosárlabda Szövetség szervezésében valósult meg Sopronban.

Időkérés a kecskeméti csapatnál

Fotó: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

Szombaton szlovén ellenféllel találkoztak a hírös városiak. Az első negyedet odaajándékozták a Domzale csapatának, azt követően már pariban volt az ellenfelével a kecskeméti gárda, a hátrányát ledolgozni azonban már nem sikerült.

– Nem gondoltam volna, hogy ilyen rosszul kezdünk a mérkőzésen – értékelt Ivkovic Stojan, a kecskemétiek szakmai igazgatója a mérkőzés után. – Időkérés után sikerült felzárkózni, 8-10 pontnál közelebbre viszont nem tudtunk jönni ellenfelünkre. Nagyon hasznos meccs volt összességében, pláne a kiegészítő emberek számára, akik sokat tudtak ebből a fizikális összecsapásból profitálni. Pozitívum, hogy Marko Sinik visszatért a sérüléséből, és jól bírta kondival.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét-Helios Domzale 58-79 (5-24, 22-15, 11-23, 20-17)

A Kecskemét pontszerzői: Sinik 6, Rakicevic 11/3, Lee 18/12, Karahodzsics 3, Tóth Barna 4, Körmendi 3/3, Schöll 3, Wittmann 10/6.

Vasárnap a Nyitra csapatával mérkőzött a Duna Aszfalt DTKH-Kecskemét a 3. helyért. A Wittmann-Tóth Barna-Körmendi-Lee-Schöll ötössel kezdett a hírös városi alakulat, és a mérkőzés folyamán többször is volt olyan periódus, amikor egyszerre öt magyar volt a parketten. Az első felvonásban a szlovák együttes tudott előnyt kiépíteni, majd a folytatásban lőtávolba küzdötte vissza magát a Kecskemét. Szünet után kiegyenlített volt a játék képe, a záró tíz percben pedig nagyot hajráztak a hírös városiak, még egy triplakísérlet is volt a győzelemre, ám az végül nem esett be, így egy egylabdás meccsen kapott ki a kecskeméti gárda.

– Egy nagyon színvonalas tornán vagyunk túl, amelyet összességében pozitívan értékelek – nyilatkozta Ivkovic Stojan a második találkozót követően. - A feladat az volt, hogy mínusz húszról próbálunk felállni. Ez részben sikerült, ám a tavalyi szlovén döntős kemény ellenfélnek bizonyult. A találkozó hajrájában már nem akartunk hosszabbításra játszani, hiszen nem a győzelem a legfontosabb az edzőmérkőzéseken. Négy hét van még számunkra hátra az első tétmeccsig, az nagyon sok idő, sok mindenre elég.