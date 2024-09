Karahodzsics a palánk alól, míg Rakicevic büntetőből volt eredményes, így 0-3-mal kezdett a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét a Tisza-parton. A jó kezdés után viszont több pontatlanság csúszott a gépezetbe, a házigazda pedig ezeket kihasználva 8-3-ra meglépett. Jót tettek az intelmek, Wittmann és Ivkovic vezényletével újra egál állt a táblán, ezt követően pedig Rakicevic volt pontos, így újra a vendégeknél volt az előny, 12-14. Ivkovic Milán három büntetőt is helyére tett, majd újra ő villant, így 14-21-gyel ért véget az első etap.

Kikapott a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

Fotó: Kiss János

Két perc alatt vissza tudott kapaszkodni a Szolnok a folytatásban, majd lendületben maradt a hazai gárda, 27-21-nél időt kellett kérnie Ivkovic Stojannak. Rakicevic triplával jelentkezett, de is kevés volt, már kilenccel is vezetett a Tisza-parti alakulat, mikor Ivkovic Milán hármasa a sarokból dobva hullott be, 35-29. Subotic távolija zárta az első félidőt, 38-29-cel mehettek a felek a szünetre.

Kiegyenlített küzdelmet hoztak a harmadik negyed első percei, Rakicevic hármasa után 42-35-re módosult az eredmény. Egy eladott labdából szerzett könnyű szolnoki ziccer után, 45-35-nél időt kért a vendég stáb. Egy darabig nem sikerült azonban megtörni a hazai lendületet, majd Ivkovic és Wittmann kosaraival sikerült közelebb férkőzni, 52-40. Sinik tűnt el a palánk alatt, mégis ellene fújtak, de ez nem törte meg ez sem a Kecskemétet, Karahodzsics kettő plusz egyes akcióval 58-46-ra módosította az eredményt.

Ivkovic bátor ziccere után jöttek a szolnoki triplák, 65-48-nál időkérésre volt szükség hírös városi oldalon. Gyors kosárváltás után, 68-50-nél a szolnoki mester rendelte magához tanítványait hat perccel a vége előtt. Több lehetősége is volt a Kecskemétnek, hogy bejöjjön tíz egység alá, ám a befejezések pontatlanok voltak. Az utolsó minutumban Wittmann hármasával, valamint Rakicevic büntetőivel sikerült végül ez a feladat, de többre idő nem maradt. A végeredmény: 75-69.

Sok labdát adott el a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

Ivkovic Stojan szakmai igazgató: – Gratulálok a Szolnoknak, mindig öröm itt játszani, inspiráló közeg. A Szolnok jobb csapat, és biztosan a négyben lesznek. Fiataljainknak újdonság volt, hogy ilyen hangulatú meccsen játszhatnak. Sok buta eladott labdánk volt, ezek döntötték el a meccset. Gratulálok a saját tanítványaimnak is, mert nem vallottunk szégyent.