Nemcsak a tested edzed, hanem az elmét is

Judit már az első CrossFit versenyén korosztályában az első helyen végzett. Innentől kezdve pedig nem volt megállás és egyre több versenyen indult. A versenyzés számomra nagyon jó fokmérő. Tudom, hogy 40 éves kor felett már nem fogom megváltani a világot, de korosztályos versenyekben láthatom, hogy hol tartok ebben a sportban. Ha készülünk egy versenyre, tanulunk valami újat, az önbizalmat ad, ami nem csak a sportban ad pluszt, de az élet más területein is segít, kitartóbbá tesz. Igazából nem csak a tested edzed, hanem az elmét is, de ez igaz minden sportra – fogalmazta meg Langó Judit, aki harmadszor vett részt a hétvégén a Lupaloozán. Mint ahogy tavaly, idén is Vidéki Zsófia volt a párja.

Nemcsak az erő, hanem az összhang is fontos

Nagyon fontos, hogy találj egy olyan párt akivel nem csak erőben, de fejben is összhangban vagytok. Szerencsésnek mondhatom magam, mert már második éve van egy olyan versenytársam, akivel szerintem nagyon jól kiegészítjük egymást. Zsófi nagy erőssége, hogy fiatal kora ellenére akkor is képes higgadtan tovább menni egy versenyen és még több energiát mozgósítani, amikor vesztes szituációban vagyunk. Ezen a versenyen is az első feladat után talán a 18. hely körül álltunk, innen kellet fizikailag és lelkileg is összeszedni magunkat és végül ebből hoztuk össze a 4. helyet. Ennek a sportnak talán ez az egyik szépsége is, hogy nem feltétlen vagy mindenben az első és a legjobb, de ha az erősségeidre koncentrálsz, tudsz elérni jó eredményeket és akár nyerhetsz is, ami tovább lendít és erőt ad a folytatáshoz – összegezte Judit.