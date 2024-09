Büntetőpárbajban kapott ki a Bócsa

Fotó: Vincze Miklós

A forduló után Péter-Szabó Zsolt indított, egy vendégvédő fején megcsúszott a labda, de éppen Varga elé hullott le, aki 15 méterről, ballal nagy lövést eresztett meg, a félmagas bomba a jobb kapufán csattant. Öt percre rá újra a kapufát tesztelte Varga. Vincze gurított balról Varga elé, aki középről, húsz méterről, ezúttal jobb lábbal eresztett meg egy hatalmas bombát, amely a keresztlécről pattant vissza. Nem csak ziccereket dolgozott ki a Bócsa ebben az időszakban, de fülöpi szemszögből aggasztóan sok labdát is szerzett, ráadásul a vendégek térfelén. Így aligha okozott meglepetést, hogy egy ilyenből született a hazai vezető gól is. Andó Gergely adott haza röviden, Varga bele tudott még szúrni a labdába, éppen arcon találta a vendégek kapusát, a kipattanó labdát aztán Üres-Farkas szerezte meg, és laposan a kapu bal oldalába lőtt, 1-0. A 67. percben Vincze kapott egy ajándéklabdát a vendégektől, már ő is helyzetben volt, de önzetlenül a meginduló Fábián elé passzolt, aki a jobb oldalon rávezette a kapusra a labdát, majd 15 méterről a hosszú sarkot célozta meg, a labda azonban a kapufa tövén csattant, majd elpattogott a másik kapufa – és ami még fontosabb: a gólvonal - előtt. Egy percre rá Tóth Szabolcs ívelte előre szabadrúgásból a labdát, Pusztai Martin csúsztatott kapura, Csernák Gábornak ez kapuscsemege volt. Ez nem volt igazán nagy helyzet, de jelezte, hogy a Fülöp a hazai fölény dacára nem mondott le az egyenlítésről. Ha volt olyan vendégszurkoló a pálya szélén, aki adott volna egy lyukas garast a Fülöp továbbjutásáért, az ezekben a percekben kezdte volna azt a zsebéből előkotorni. Aztán lehet, hogy hamarosan vissza is tette volna, két perc múlva ugyanis Üres-Farkas tört be a kapu elé, az ötösről nagy ziccerben lőtt, Petrányi Csaba azonban szögletre mentett. Két percre rá az egyetlen hazai csere, Nagy Dávid adott be balról, Fábián került helyzetbe, de szerelték. A 79. percben egy előreívelést követően File Dávid irányába repült a labda, lövőhelyzetben találta, ő el is vállalta a lövést, a labda pedig Lehoczki Bálint kezén csattant, a játékvezető határozottan a 11-es pontra mutatott. Tóth Szabolcs állt a labda mögé, és a balra mozduló Csernák mellett a kapu jobb oldalába helyezett, 1-1. Ez volt az a pillanat, amikor a rengeteg kihagyott hazai helyzet megbosszulta magát. A 84. percben File cselezgetett a jobb oldalon, veszélyes beadását követően felszabadítottak a hazaiak, és ekkor az is kiderült, hogy a meccs ezt követően már bármelyik fél javára eldőlhet, nagy izgalmakat hoztak az utolsó percek. A 86. percben Péter-Szabó Zsolt passza után Nagy lőtt középről fölé. A 87. percben Tóth Szabolcs passzolt Hegedűs Attilához, aki jobbról, 15 méterről nem sokkal lőtt a rövid sarok mellé. Izgalmak az utolsó pillanatokig adódtak, gól azonban már nem, így jöhettek a büntetőrúgások.